Kortrijks schepen van mobiliteit Axel Weydts kritisch over uitvoering decreet basisbereikbaarheid, Carmen Ryheul (VB) dient interpellatie in over invoering trambussen

De Kortrijkse schepen van mobiliteit Axel Weydts haalt in een post op sociale media uit naar de Vlaamse regering en vooral de besparingen in het kader van het decreet basisbereikbaarheid. Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters hertekent vanaf 6 januari het Vlaamse busnet in de tweede fase van de uitrol van het decreet. Dat project heet Hoppin en moet de reizigers vooral via de hoofdwegen naar hun bestemming brengen. “Het zijn vooral minder mobiele mensen die daardoor verder moeten wandelen tot hun halte”, zegt Weydts.

“Vrienden, ik ben boos”, opent Kortrijks schepen van mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) een bericht op sociale media. “Mijn mailbox wordt de laatste tijd overstelpt met terechte boze mails van bezorgde reizigers van De Lijn. Vanaf 6 januari gaat immers een nieuw vervoersplan in voege (het gaat hier over de tweede fase van de uitrol van het decreet ‘basisbereikbaarheid’, genaamd Hoppin, red.). Wat betekent dat heel wat haltes zullen verdwijnen. Voor veel mensen wordt de afstand naar de haltes die wel nog bediend zullen worden echt wel groot.”

Schepen van mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) © TV

Sint-Jan en Sint-Elisabeth

De schepen noemt vooral de wijken Sint-Jan en de Elisabethwijk de blinde vlekken in het nieuwe busnet. Ook de verbinding met Heule en Sente zal volgens hem moeilijker verlopen. Weydts maakt wel een nuance bij zijn betoog: “Het klopt dat wij als stad betrokken werden bij de uitrol van dit nieuwe plan. Het nieuwe plan moest van de Vlaamse regering echter aan twee voorwaarden voldoen: het budget werd niet verhoogd én we moesten afstappen van bussen doorheen woonwijken – voorwaarden waartegen mijn partij Vooruit zich in het Vlaams Parlement hevig verzet heeft.”

“De bussen moesten gebundeld worden op zogenaamde ‘hoofdassen’. Het voordeel daarvan is dat er veel vaker een bus zal passeren, wat goed is, maar het nadeel is dat de afstand tot de dichtstbijzijnde halte voor een aantal mensen groter wordt. Het zijn net mensen die vaak minder mobiel zijn, die aangewezen zijn op het openbaar vervoer. Voor hen wordt het dus echt geen verbetering. En dat betreur ik immens.”

Combineren

De woordvoerder van De Lijn reageert dat alle gemeenten in de vervoerregioraden hebben ingestemd met de uitvoering van de tweede fase van de uitrol van het decreet basisbereikbaarheid. “Het klopt dat er sommige haltes verdwijnen, maar er zijn er ook bijgekomen of samengevoegd. Het is met het project Hoppin de bedoeling dat de buslijnen meer via de hoofdwegen gaan lopen. Verschillende vervoersmethoden, zoals de De Lijn Flex (de vroegere Belbus, red.), kunnen gecombineerd worden om op de hoofdbanen te komen. De snelste en meest efficiënte weg kan je vinden via onze Routeplanner op de site.”

Weydts onderstreept bovendien dat hij vooral een oproep dat naar de politiek op Vlaams niveau: “We zullen als stad blijven op tafel kloppen bij de Vlaamse overheid om meer middelen te krijgen voor ons openbaar vervoer. Mensen vragen soms of we met het stadsbestuur niet financieel kunnen bijspringen. Dat kan budgettair gewoonweg niet zonder andere investeringen on hold te moeten zeten. Een buslijn financieren die om het uur rijdt, kost 350.000 euro per jaar. Dat is hallucinant veel, maar er komt dan ook veel bij kijken. De personeelskosten alleen al liggen redelijk hoog.”

Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) © Belga

Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) reageert op de oproep van Weydts: “De OV-plannen zijn in 2020 goedgekeurd binnen een afgesproken budgettair kader. Het budget voor het vervoer op maat is echter verdubbeld van 31 miljoen euro naar 70 miljoen euro. We maken met de uitrol van Hoppin daarom werk van veilige en comfortabele vervoersknooppunten, Hoppinpunten, waar je gemakkelijk verschillende vervoermiddelen kan combineren om vlot een bestemming te bereiken.”

Axel Weydts belicht ten slotte nog de plannen om tegen 2029 een verbinding te maken tussen Kortrijk centrum en Hoog Kortrijk met trambussen – een investering die volgens hem los moet worden gezien van de besparingen bij De Lijn bij het decreet basisbereikbaarheid: “Hoppin gaat van start in 2024 en de trambussen zijn pas voor 2029.”

HOV

“Het dossier van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tussen centrum en Hoog Kortrijk staat hier los van. Daar ben ik wél tevreden dat we na jaren eindelijk een doorbraak hebben kunnen forceren. Al decennia vragen Universiteit KULAK, Hogeschool Vives, AZ Groeninge, Barco, bedrijventerrein Beneluxpark en Kennedypark… naar een degelijke ontsluiting met openbaar vervoer. Daar gaan we nu de komende jaren ook samen hard aan werken. Met respect voor bezorgdheden die er zijn in de omgeving van de Doorniksewijk.”

“Het project van het Hoogwaardig Openbaar Vervoor tussen het centrum en Hoog Kortrijk staat hier volledig los van.” -Axel Weydts

De fractie van Vlaams Belang spaart echter de kritiek niet als het gaat over de invoering van HOV. Vlaams volksvertegenwoordigster en Kortrijks gemeenteraadslid Carmen Ryheul dient een interpellatie in voor de gemeenteraad volgende week maandag. Ze stelt zich vragen bij het draagvlak in de betrokken buurten, de bereikbaarheid voor de handelszaken, het al dan niet invoeren van eenrichtingsverkeer en wil meer duidelijkheid over de parkeermogelijkheden. Ze noemt het project ook megalomaan: “Een scenario waarin parkeerplaatsen sneuvelen en éénrichtingsverkeer wordt doorgeduwd is voor ons niet bespreekbaar”, is Ryheul duidelijk.

Vlaams volksvertegenwoordigster en Kortrijks gemeenteraadslid voor Vlaams Belang Carmen Ryheul © Christophe Demuynck

Voor de afgelopen gemeenteraad diende Ryheul, die zetelt in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement, overigens ook een interpellatie in, deze keer met een aantal vragen over de uitrol van de tweede fase van het decreet bassibereikbaarheid, maar die werd finaal onontvankelijk verklaard. Op dinsdag kwam Ryheul tussen in het mobiliteitsdebat over ‘de toekomst van de mobiliteit in Kortrijk’ waarin ze een halfuur lang het standpunt van Vlaams Belang op het mobiliteitsbeleid van de stad Kortrijk heeft vertolkt.

148 haltes verdwijnen

“De overgang naar basisbereikbaarheid heeft zeker positieve punten, maar we mogen niet blind zijn voor de 148 haltes die zullen verdwijnen, de lijnen die ophouden met te bestaan met lange wandelafstanden tot aan een dichtstbijzijnde halte als gevolg”, concludeerde Ryheul toen. “We stellen ons vragen over hoe het allemaal op het terrein zal verlopen. Mensen zullen letterlijk onwetend in de kou staan wachten op een bus die niet zal komen of in een halte staan koekeloeren die niet meer bediend worden. Er zullen heel wat gefrustreerde reizigers zijn.”

“Er zullen heel wat gefrustreerde reizigers zijn.” -Carmen Ryheul

“Dat het concept van ‘vervoer op maat’ soelaas zal bieden als een reguliere buslijn verdwijnt, is ons inziens een fabeltje. Dat ‘vervoer op maat’ is duurder dan de schematische bediening. Zolang dat er niet is, vrezen we er dus voor dat die basisbereikbaarheid zal leiden tot vervoersarmoede en zullen tal van reizigers uit de boot vallen. Voor sommige mensen belooft een verplaatsing met een bus haast een onoverkomelijk avontuur te worden.”

Luisteren

“Daarom roepen we op om te luisteren naar de bezorgdheden van de reizigers, om de bekommernissen te bundelen en van harte te nemen, om aanpassingen te bepleiten en bij te sturen om uiteindelijk niet minder maar meer mensen op het openbaar vervoer te krijgen. Het is niet alleen de taak van de overheid, maar ook die van het stadsbestuur om de burgers, op basis van participatie en eerlijke communicatie een voor iedereen toegankelijk, goed georganiseerd, comfortabel openbaar vervoer als dienstverlening aan te bieden”, rondt Ryheul af.