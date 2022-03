Zestigtal aanwezigen op infoavond Frontwind Frezenberg Zonnebeke: “Geen groene energie ten koste van onze gezondheid”

Heel van buurtbewoners kwamen woensdagavond opdagen op de infovergadering van Frontwind Frezenberg. Ze vinden de komst van een windturbine in Zonnebeke totaal onverantwoord.

Op de informatieavond van Frontwind Frezenberg kregen de bezoekers uitleg over de gevolgen van de komst van de turbine. De firma Elicio plant de bouw van een 200 meter hoge turbine op 500 meter van huizen in de Frezenbergstraat, Ieperstraat en Tresorierstraat.

Invloed op gezondheid

De voorzitter van het actiecomité wees de aanwezigen erop dat de firma al diverse malen op een niet zo gunstige manier in het nieuws was gekomen. “Eenvoudig googelen volstaat om daarachter te komen. Er is al de aanvraag voor twee turbines in Ieper en er komen er drie in Geluwe en nu is er de aanvraag voor hier op de Frezenberg. Waar zal het stoppen?”

“Niemand kan ontkennen dat de turbines een invloed hebben op de gezondheid van de omwonenden. Ik denk daarbij aan geluidshinder, trillingen, slagschaduw, enzovoort. Dat alles leidt tot irritaties en ziektes. De turbine stoort de rust en kalmte, stoort het historisch landschap waar we zo fier op zijn. Daarbij is er nog een waardevermindering van 20 tot 30 % van de woningen.”

Vogelrustgebied

De turbine komt op 300 meter van wat men eerder uitriep tot vogelrustgebied. “Je vraagt je af waar de logica zet in ruimtelijke ordening. Ik erger me er ook aan dat we de aanvraag via via moesten horen en niet werden ingelicht.”

Hij gaf de aanwezigen ook hoop omdat het verzet eerder in Passendale leidde tot succes. “Niemand is tegen groene energie of technologie maar dan wel niet ten koste van de gezondheid en op de juiste plaats met respect voor de omwonenden”, merkte een aanwezige op.

Bezwaarschriften

Ook de burgemeester en twee schepenen waren aanwezig. Zij moeten advies geven en het lijkt erop dat dit negatief zal zijn, net als Ieper.

Frontwind Frezenberg gaat nu een bezwaarschrift indienen. Dat kan gedownload worden via de facebookpagina van de vereniging en ingediend worden in de Tresorierstraat 18 en de Nonnebossenstraat 4.