Bewoners richten comité op tegen komst van windturbine

Elicio wil in de Frezenbergstraat, op de grens met Ieper, een windturbine van 200 meter hoog plaatsen. Deze turbine komt op ongeveer 500 meter van de inwoners van de Tresorierstraat, Ieperstraat en Frezenbergstraat.

Zelfs binnen een straal van 300 meter bevinden zich verschillende woningen. Een nieuw comité van misnoegde en bezorgde buurtbewoners is in oprichting. “Zonnebeke en bij uitbreiding nagenoeg het volledige arrondissement Ieper heeft als voornaamste troef zijn cultuurhistorisch landschap en het bijhorend toerisme. Wandelen, fietsen, ballonvaarten… zijn precies de elementen waar de regio op inzet. Een beeld brengen van de landschapsrelicten van WOI staat als speerpunt voor ons toeristisch beleid. Deze regio is nog één van de weinige gebieden waar nog grote delen ongerepte natuur zijn. Dat wensen wij zo te behouden”, klinkt het bij het comité.

“Zo dicht bij bewoning is de bouw onverantwoord. Lawaai, slagschaduw, trillingen en zelfs het onhoorbare infrasone geluid leveren allemaal gezondheidsproblemen op voor de omwonenden. Turbines plaatsen waar huizen staan binnen een straal van 1 kilometer is volkomen onverantwoord. Wij zijn uiteraard niet tegen hernieuwbare energie. Maar windturbines moeten gebundeld staan in zware industriegebieden, havens…, maar niet in het open landschap. En zeker niet wanneer er huizen staan in de nabije omgeving.”

Wie zich alsnog wil aansluiten bij het comité kan terecht bij Koen Descheemaeker ( 0495 23 81 76).