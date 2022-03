Buurtcomité voert actie tegen mogelijke komst windturbine op grens Zonnebeke-Ieper

Voor aanvang van de gemeenteraad protesteerde Frontwind Frezenbergstraat tegen de komst van een windmolen op de grens van Zonnebeke met Ieper.

Elicio wil in de Frezenbergstraat, op de grens met Ieper, een windturbine van 200 meter hoog plaatsen. Deze turbine komt op ongeveer 500 meter van de inwoners van de Tresorierstraat, Ieperstraat en Frezenbergstraat. Zelfs binnen een straal van 300 meter bevinden zich verschillende woningen.

Gezondheid

Tegen de komst werd een buurtcomité opgericht. “Met onze actie willen we het gemeentebestuur aanzetten tot negatief advies”, aldus woordvoeder Eddy Mahieu.

“Momenteel zijn buurtbewoners helemaal niet op de hoogte van deze aanvraag. Wij willen met deze actie ook de burgers van Zonnebeke informeren over de mogelijke komst van een dergelijke turbine.”

“De gezondheid van tientallen mensen lijdt onder het winstbejag van bedenkelijke organisaties. Lawaai, slagschaduw, trillingen en zelfs het onhoorbare infrasone geluid leveren allemaal gezondheidsproblemen. Bovendien zakt de waarde van de huizen drastisch in waarde.”

Infoavond

Volgens het comité passen windturbines niet in het landschap. “Wie respect toont voor zijn medemens denkt eerst na voor hij/zij tot actie overgaat. En gaat op zijn minst eerst met de betrokkenen in gesprek. En plant niet alles in het geniep achter de coulissen van de machtsbeheerders.”

“De drie gehuchten – Frezenberg, Westhoek en Wieltje – lagen vier jaar lang op de frontlijn tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het landschap werd een eerste keer opnieuw omgewoeld door de aanleg van de autostrade en ontsierd met het plaatsen van hoogspanningskabels en nu dit nog”, als dus comitélid Mario Ghekiere.

Op 23 maart om 20 uur organiseert Frontwind Frezenbergstraat een infoavond in het Zonnerad in Zonnebeke waar iedereen welkom is.