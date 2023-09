Voor West-Vlaamse burgemeesters blijft ongerustheid na akkoord over compensaties Ventilus-hoogspanningslijn

Verschillende West-Vlaamse burgemeesters reageren met gemengde gevoelens op het akkoord voor de verhoogde compensaties voor de omwonenden van de Ventilus-hoogspanningslijn. Daarover sloot hoogspanningsnetbeheerder Elia een akkoord met Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). De burgemeesters zijn langs de ene kant blij dat er een akkoord is, maar merken nog heel wat ongerustheid bij omwonenden.

“Mooi op papier, maar kan regeling kan voor problemen zorgen”

In het akkoord werden de verschillende compensaties en voorwaarden vastgelegd voor omwonenden en bedrijven in de buurt van de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus. Burgemeester van Ledegem Bart Dochy (CD&V) is tevreden met het akkoord, maar merkt nog veel ongerustheid op bij omwonenden. “De Vlaamse regering komt haar afspraak na, maar dat betekent niet dat er geen vragen meer zijn in het veld. Het is mooi op papier, maar de regeling kan nog voor problemen zorgen. Vooral de voorwaarden voor bedrijven baren hen zorgen”, zegt Dochy. “Zo moet de impact al zo groot zijn op het bedrijf of op de uitbreiding van een bedrijf dat de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten niet meer mogelijk is. Dat is toch een zware voorwaarde.”

“Regeling niet meer dan normaal in dit dossier”

Ook de burgemeester van Wingene Lieven Huys (CD&V) is blij dat er een regeling is. “Maar dat is niet meer dan normaal in dit dossier”, klinkt het. Huys stoort zich aan de compensatie door middel van een fonds voor lokale besturen. “Dat fonds kunnen lokale besturen dan gebruiken om bijvoorbeeld groenschermen te plaatsen bij de hoogspanningslijn om visuele hinder te verminderen. Ik vind niet dat dat onze taak is. Vlaanderen moet dat daar zelf doen en niet de hete aardappel doorschuiven naar lokale besturen.”

Nog steeds voorstander van ondergrondse lijn

Beide burgemeesters benadrukken dat ze nog steeds tegen de bovengrondse en voor een ondergrondse hoogspanningslijn zijn. “Er worden momenteel heel wat bezwaren ingediend. Ik vermoed dat het een procedureslag van jaren zal zijn. Misschien haalt de technologie ons nog in en kan er alsnog een ondergrondse lijn komen”, zegt Huys.