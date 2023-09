Akkoord over verhoogde compensaties Ventilus-hoogspanningslijn

Hoogspanningsnetbeheerder Elia heeft een akkoord gesloten met Vlaams minister van Energie Zuhal Demir over verhoogde compensaties voor de omwonenden van de Ventilus-hoogspanningslijn, die loopt via onze provincie. De regering keurde die overeenkomst vrijdag goed.

Lees alles over Ventilus in ons dossier.

Ventilus is de toekomstige hoogspanningslijn die elektriciteit van de windmolenparken op zee naar het binnenland moet brengen. Op 29 augustus is het openbaar onderzoek gestart. Dat loopt nog tot en met 27 oktober.

Wat zijn nu die verhoogde compensaties?

De zone waarin mensen hun woning of bouwgrond vrijwillig kunnen verkopen aan Elia wordt in de overeenkomst vergroot van 35 meter naar 100 meter. Wie er voor kiest om toch te blijven wonen, kan, afhankelijk van de afstand, een vergoeding krijgen tot 25 procent van de waarde van de woning.

Er komt ook een regeling die Elia toelaat terrein te kopen van bedrijven of landbouwers om de hoogspanningsmasten te bouwen. Als het bedrijf niet wil verkopen, kan dat ook geregeld worden met een recht van opstal of erfdienstbaarheid.

Daarnaast wordt ook het Gemeenschaps- en Landschapsintegratiefonds versterkt, voor investeringen in de leefkwaliteit in de betrokken gemeenten. Elia zal het bedrag per kilometer hoogspanningslijn verachtvoudigen. De Vlaamse regering stort 38,5 miljoen euro.

Tegelijk met het nieuwe hoogspanningsproject zal er zo’n 147 kilometer aan bestaande luchtlijnen op lagere spanning verdwijnen.