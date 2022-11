VENTILUS – Actieplatformen: “Rapport is een gemiste kans”

De diverse actieplatformen tegen de aanleg van een bovengronds Ventilus reageren ontgoocheld op het rapport van professor Dirk Westermann. “Waarom heeft hij ons alternatief voorstel niet willen onderzoeken?”, vraagt Lieven Vandamme van Begraaf Ventilus (Zedelgem) zich af.

Dat professor Dirk Westermann in zijn rapport tot de conclusie komt dat Ventilus alleen bovengronds aangelegd kan worden, is voor Lieven Vandamme van burgerplatform Begraaf Ventilus uit Zedelgem geen verrassing. “We hadden dit zien aankomen. De professor schrijft in zijn rapport ook letterlijk dat hij het rapport van Filip Vanaeken (de expert die al jaren werkt voor de burgerplatformen aan een ondergronds scenario) als ‘bijkomende informatie’ ziet en dat het niet zijn taak is om dat rapport te analyseren of er commentaar op te geven”, zegt Vandamme.

Het is net die houding die steekt. “Waarom is het zo goed als onmogelijk om een wetenschapper te vinden die een ondergronds alternatief voor Ventilus kan onderzoeken? Niemand wil ons voorstel tegen de lamp houden en dat wekt weinig vertrouwen. Als een onafhankelijke onderzoeker met kennis van zaken dat kan doen en ons achteraf helder kan uitleggen waarom het niet te realiseren is, dan kunnen we daarmee verder. Maar nu zal dit altijd ergens in de lucht blijven hangen”, zegt Vandamme.

Dovemansgesprek

“De inhoud is inderdaad geen verrassing, maar er staan toch een aantal frappante uitspraken in”, zegt Korneel Verleden van het Burgerplatform Lendelede. “Er staat letterlijk in dat je de windmolens kan aansluiten ondergronds. Eigenlijk zegt Westermann dat alles in principe ondergronds kan, al stelt hij wel kanttekeningen bij de robuustheid van de verbinding met de Stevin-lijn. Eigenlijk laat hij dus wel openingen om de discussie over ondergronds te voeren”, stelt Verleden.

Hij hekelt vooral het feit dat de politieke wil er niet is om de diverse plandoelstellingen van Ventilus los te koppelen. “Wanneer gaat men die plandoelstellingen nu eens loskoppelen van elkaar? De professor zegt voor elk van die plandoelstellingen dat het perfect ondergronds zou kunnen, alleen niet allemaal samen. Gaan we nu echt naar de Raad van State moeten trekken om een einde te maken aan dit dovemansgesprek?”, klinkt het.