Provincie vraagt en krijgt extra garanties van Mega, energiewaakhond zal contract dubbelchecken

Provinciegedeputeerde Jurgen Vanlerberghe heeft voldoende garanties gekregen over de financiële situatie van energieleverancier Mega. Dat zegt hij na een gesprek met de Nederlandse hoofdaandeelhouder van het bedrijf. “Er is geen enkele indicatie dat Mega ongezond zou zijn of in slechte papieren zit”, stelt hij de tienduizenden West-Vlamingen die intekenden op de groepsaankoop gerust. Bovendien zal energiewaakhond CREG de leveranciersovereenkomst tussen de Provincie en Mega dubbelchecken. Tot na die controle staat de intekenprocedure on hold.

De groepsaankoop van de Provincie West-Vlaanderen blijft de gemoederen beroeren. Vele tienduizenden West-Vlamingen tekenden de voorbije weken in op de groepsaankoop voor gas en elektriciteit, maar toen maandag bleek dat de controversiële leverancier Mega het contract binnenhaalde, sloeg de twijfel toe. De slechte reputatie, onder meer door twee onderzoeken van de Economische Inspectie en een waarschuwing van de federale energiewaakhond CREG, speelt Mega flink parten. Nochtans was de Waalse energieleverancier als veruit goedkoopste uit de veiling gekomen.

Extra garanties gekregen

Ook politiek zijn de voorbije dagen vragen gerezen over de groepsaankoop van de Provincie. Onder meer de fracties Vlaams Belang en N-VA uit de provincieraad vragen meer duidelijkheid en klokvaste garanties over de contracten met Mega. Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor energie bij de Provincie, probeerde die zekerheid de voorbije dagen al te bieden, maar doet daar nu, na een onderhoud met de hoofdaandeelhouder van Mega, nog een schepje bij.

“Mega heeft een goedgekeurde leveringsvergunning wat betekent dat ze voldoende financieel gezond worden geacht om actief te zijn op de Belgische energiemarkt”, klinkt het. “Dat is één iets. Maar wij hebben aan Mega extra garanties op dat vlak gevraagd. Garanties die we ook hebben gekregen. De Nederlandse hoofdaandeelhouder van de energieleverancier heeft ons op geruststellende wijze geantwoord over de financiële situatie van het bedrijf. Er is geen enkele indicatie dat Mega ongezond zou zijn of in slechte papieren zit. Zij zijn absoluut een betrouwbare partner in dit verhaal.”

Doorlichting door CREG

Om de ongerustheid bij de zowat 87.000 gezinnen die inschreven voor de groepsaankoop verder weg te nemen, zal de Provincie bovendien de leveranciersovereenkomst die met Mega werd afgesloten laten dubbelchecken door de CREG. “In het contract zijn expliciete afspraken rond voorschotfacturen, middelen van contact leggen met het bedrijf en prijsstijgingen opgenomen. Zo liggen de marges die Mega op de energieprijs kan nemen voor een jaar vast. Het gaat inderdaad om een variabel contract, maar we zijn echt wel bijzonder streng geweest”, aldus Vanlerberghe.

“Wij maken ons geen zorgen: Mega heeft al een protocol met de CREG ondertekend én we laten nu alles aan het contract nog eens heel expliciet doorlichten”, zegt de gedeputeerde nog. Tegen 25 februari krijgt iedereen die interesse toonde in de groepsaankoop een contractaanbod op maat van Mega. Maar zelfs als je ingaat op dat aanbod, wordt het contract nog niet meteen opgestart. “iChoosr, de organisator van de veiling, moet de bestanden met iedereen die intekende in één keer doorspelen aan Mega. Die stap zetten we on hold tot de CREG de leveranciersovereenkomst helemaal heeft gecheckt.”