Recordinteresse in groepsaankoop, maar ook megaveel twijfels: “Het vertrouwen in Mega is er gewoon niet”

En of de West-Vlaming wakker ligt van zijn energierekening. Een recordaantal mensen schreven zich in voor de groepsaankoop van de Provincie… maar de controversiële leverancier Mega haalde het contract binnen. Dat zorgt nu voor een recordaantal twijfels.

“Mijn buurvrouw stuurde me maandagavond een bericht. Of ik het al had gezien, dat Mega de groepsaankoop had binnengehaald. Voor mij was het dan eigenlijk al duidelijk: het zal dit jaar zonder mij zijn. Met Mega ga ik niet in zee. Geen denken aan.”

Aan het woord is Purdy Lainez. Een 42-jarige alleenstaande mama van twee kinderen. Net als meer dan 87.000 gezinnen en zo’n 4.000 bedrijven schreef de Kortrijkse zich in voor de groepsaankoop groene stroom en gas bij de Provincie West-Vlaanderen. Jaar na jaar wint die groepsaankoop aan populariteit. Maar dit keer springt niet het recordaantal deelnemers in het oog, wel de winnaar van de veiling. Na Engie Electrabel de voorbije jaren ging de Waalse energieleverancier Mega met de groepsaankoop aan de haal.

Kwalijke reputatie

Mega, de vijfde grootste energieleverancier van ons land, bleek volgens de berekeningen van de organisator van de veiling liefst 23 procent goedkoper te kunnen gaan dan het actuele marktaanbod voor gezinnen die de combinatie van Belgische groene stroom en gas willen. Wie enkel elektriciteit wil, zou via de groepsaankoop zo’n 8 procent goedkoper af kunnen zijn.

© Getty Images

In tegenstelling tot de voorbije jaren gaat het dit keer om een variabel contract, dat elke maand kan worden herzien. Verrassend is dat gezien de situatie op de energiemarkt niet meteen. Maar veeleer dan het type contract, lijkt vooral de reputatie van Mega niet echt in hun voordeel te spelen.

Onbesproken is de energieleverancier allerminst. Vorig jaar opende de Economische Inspectie tot twee keer toe een onderzoek naar de manier van werken van de energieleverancier. Het laatste kwam er na een hele hoop klachten bij de ombudsman over het plots en eenzijdig verhogen van de voorschotfactuur. Mega riskeert op dit moment nog altijd een boete in dat dossier.

Eind december kwam daar nog een pertinente waarschuwing van de federale energiewaakhond CREG bovenop. In een rapport over de stijgende energieprijzen waarschuwde de CREG voor een gebrek aan transparantie en bewuste misleiding door Mega. Het bedrijf ontkent die aantijgingen met klem.

Mega reageert: “Mensen zullen sowieso schrikken van de prijzen als ze leveranciers vergelijken” Met 370.000 klanten heeft Mega een marktaandeel van zo’n 5 procent. Hun tactiek: messcherpe prijzen en snel op de bal spelen. “Mega houdt bewust de eigen kosten en marges heel laag en heeft heel wat kleine, operationele zaken gedigitaliseerd. Zo is het bedrijf gegroeid tot een van de uitdagers op de markt”, zegt woordvoerder Elsie Van Linthout. “Om problemen bij de eindafrekeningen voor de klanten te vermijden, gingen de voorschotten vorig jaar pro-actief de hoogte in. Klanten hadden uiteraard de keuze om daarmee akkoord te gaan of zelf een ander voorschotbedrag voor te stellen. Mega is er dan ook van overtuigd dat het onderzoek van de Economische Inspectie zonder gevolg zal blijven.” Wat de waarschuwing van de CREG betreft, is de woordvoerder categoriek. “Van gaming is geen sprake. Mega heeft vier keer een wijziging doorgevoerd van het aanbod in 2021, onder invloed van de nieuwe voorwaarden voor de aankoop voor energie. Stellen dat dat niet transparant of in functie van de prijsvergelijkers gebeurde, klopt niet. Integendeel, de wijziging die in augustus werd doorgevoerd, was in ons nadeel. We scoorden de volgende maanden zelfs slecht in de prijsvergelijkers.” Of de groepsaankoop van de Provincie dezelfde inschrijvingsgraad als vorig jaar haalt, valt volgens Mega niet te voorspellen. “De situatie is helemaal anders: niet alleen is het een andere leverancier, het gaat ook om een variabel contract in plaats van een vast. Wel is dit aanbod bijzonder interessant, zeker in een markt waar mensen sowieso zullen schrikken van de prijzen als ze op zoek gaan naar een energieleverancier.”

Geen vertrouwen

Toch blijven de negatieve geluiden rond de energieleverancier kleven, zo blijkt uit de vele honderden reacties op het nieuws van de Provincie. Zowel op sociale media als bij onze redactie stroomde de twijfel, ongerustheid en zelfs afkeuring binnen, nog voor Mega iedereen een contractaanbod op maat kon bezorgen.

Het vertrouwen in Mega is er gewoon niet, na alles wat ik over hen heb gelezen – Purdy Lainez uit Kortrijk

“Het is een schande dat de Provincie West-Vlaanderen hiermee akkoord gaat en dat ze duizenden West-Vlamingen zo in de problemen dreigen te helpen. In mijn omgeving zijn er heel weinig mensen die dit risico willen nemen. Mega zal die prijzen nooit kunnen houden”, klinkt het bij Koen uit Oostkamp. “Het grappige is dat ik eigenlijk weg wil bij Mega”, mailt Geert Staelens. “Daarom had ik me ingeschreven op de groepsaankoop. Maar kijk nu… Ik wil nog even hun voorstel afwachten, maar twijfel alleszins enorm.”

“Het vertrouwen in Mega is er gewoon niet, na alles wat ik over hen heb gelezen”, klinkt het ook bij Purdy Lainez. “De enige zekerheid die je hebt, is dat je de eerste maand de prijs krijgt die ze voorstellen. Wat daarna? Snelle stijgingen? Ik vraag me oprecht af wat het nut van zo’n groepsaankoop dan nog is?”

Naar Oost-Vlaanderen

Jurgen Vanlerberghe, West-Vlaams gedeputeerde voor energie, benadrukt dat niemand zich zorgen hoeft te maken. “Ik geef toe dat we zelf ook zijn geschrokken toen Mega uit de bus kwam, maar we zijn als Provincie bijzonder streng. Ons contract beschermt de consument maximaal. Zo mag het voorschot niet verhoogd worden zonder toestemming en is communicatie louter via mail uitgesloten.”

Jurgen Vanlerberghe. © Christophe De Muynck

Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat de West-Vlamingen zich bedot voelen – Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor energie

“We hebben onze voorzorgen echt wel genomen, met heel expliciete afspraken, ook over de prijsaanpassingen die gelinkt moeten zijn aan indexaties op de groothandelsmarkt. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat de West-Vlamingen zich bedot voelen door de groepsaankoop. En hoe dan ook: Mega is het goedkoopst. Ik hoop dat mensen verder kijken dan de commotie van de voorbije weken.”

Ondanks de beloftes kijkt Purdy Lainez, net als vele anderen, over het muurtje en tekende ze intussen al in op de groepsaankoop van Oost-Vlaanderen. “Mijn huidige contract loopt af op 30 april, ik heb dus nog wat tijd. Laat ons hopen dat de prijzen tegen dan zijn gezakt.”

Vorig jaar ging uiteindelijk iets meer dan drie op de vier in op het voorstel van de groepsaankoop. De kans dat dat cijfer dit keer een stuk lager ligt, lijkt alvast groot.