Ook politieke vragen bij West-Vlaamse groepsaankoop bij Mega: “Zal de Provincie haar verantwoordelijkheid blijven nemen?”

Dat de controversiële energieleverancier Mega de groepsaankoop van de Provincie binnenhaalde, blijft als een schokgolf door West-Vlaanderen gaan. Ook politiek komen er vragen bij de erg lage prijs die Mega aanbiedt en de bedenkelijke reputatie van het bedrijf. “Neemt de Provincie geen al te groot risico door met Mega in zee te gaan?”, klinkt het bij Reddy De Mey, Oostends provincieraadslid voor Vlaams Belang. “Wat als het toch dreigt fout te lopen?”

Bijna een kwart goedkoper dan het ‘actuele marktaanbod’ en zo de winnaar geworden van de veiling. Ondanks een stroom aan klachten de jongste weken en maanden haalde Mega de grote groepsaankoop van de Provincie West-Vlaanderen binnen. Maar liefst 87.000 gezinnen en meer dan 4.000 bedrijven toonden al interesse, maar nu blijkt dat de felbesproken Waalse energieleverancier het pleit won, rijzen er twijfels.

Veel vragen en klachten

Ook politiek, zo blijkt uit vragen die de Vlaams Belang-fractie voorbereidt voor de provincieraadszitting van volgende week. Reddy De Mey, oud-VRT-journalist en sinds 2019 lid van de West-Vlaamse provincieraad, is van plan om de situatie aan te kaarten. “De reputatie van Mega dwingt ons daartoe”, zegt hij. “Er is het onderzoek op vraag van staatssecretaris van Consumentenbescherming Eva De Bleeker, er is de waarschuwing van de energiewaakhond CREG, er zijn de klachten bij de ombudsman, Test Aankoop en De Inspecteur van Radio 2. Daar kan je niet omheen.”

Een oordeel over Mega maakt het Vlaams Belang niet. En of de vele duizenden West-Vlamingen die zich inschreven voor de groepsaankoop op het aanbod moeten ingaan, laat Reddy De Mey in het midden. “Iedereen moet voor zichzelf die keuze maken. Maar dat neemt niet weg dat wij aan de Provincie om verduidelijking zullen vragen. Het gaat hier om meer dan 90.000 geïnteresseerden, grotendeels West-Vlamingen. We moeten voor hen opkomen”, zegt hij.

Hoe zo laag?

De eerste vraag van Vlaams Belang is dan ook hoe Mega aan die erg lage prijs komt vandaag. Noch de Provincie noch iChoosr, de organisator van de veiling zelf geven vandaag vrij wat het ‘actuele marktaanbod’ is waar Mega 23 procent onder weet te duiken. Pas tegen eind volgende week moet daarover meer duidelijk komen.

“Dat is toch een belangrijke”, stelt De Mey de vraag luidop. “Waren er nog andere kandidaten-leveranciers? En waar zaten die met hun aanbod? Behalve het feit dat het om variabel contract gaat, is er ook nog weinig duidelijkheid over de precieze formule van Mega. Let op, wij zijn absoluut voor goedkope energiefacturen. Maar er moet zekerheid en duidelijkheid zijn voor de West-Vlaamse gezinnen.”

Bescherming door provincie?

Verder vragen Reddy De Mey en Vlaams Belang zich af of de Provincie geen te groot risico neemt door met Mega in zee te gaan. “Dit is een kritiek over hoe goed of slecht Mega is, wel wijzen op de verantwoordelijkheid van de Provincie West-Vlaanderen”, aldus De Mey.

“Men spreekt over expliciete afspraken in het contract. Maar wat als het toch dreigt fout te lopen? Wat kan en zal men doen bij eventuele problemen? Zal de Provincie zelf tussenkomen en onderhandelen met Mega? In hoeverre zullen zij voor de klant inspringen? Zal de Provincie haar verantwoordelijkheid blijven nemen? Uiteindelijk teken je als consument in op een groepsaankoop van de Provincie, veel eerder dan een individueel contract met Mega. De bescherming naar de consument toe moet in die optiek dan ook absoluut volgen, onafhankelijk van wie de leverancier is.”

Berekend en beveiligd

Veiligorganisator iChoosr geeft alvast aan over voldoende signalen te beschikken dat Mega financieel voldoende sterk staat. En ook provinciegedeputeerde Jurgen Vanlerberghe wees de voorbije dagen in verschillende media meermaals op de ‘ijzersterke garanties en afspraken met Mega’. “Ze hebben de perceptie tegen, maar wij hebben alle overeenkomsten nog wat aangescherpt, bijvoorbeeld op vlak van voorschotten. Mega zal die niet zomaar kunnen optrekken.”

“Wij hebben een gezond wantrouwen gezien de praktijken die naar boven zijn gekomen”, sluit Reddy De Mey af. “Als het echt zo goedkoop kan, met zulke fantastische prijzen én alle genoemde garanties: bravo. Maar de West-Vlamingen moeten daar helemaal zeker van kunnen zijn. Het mag niet gaan om een berekend risico, deze groepsaankoop moet berekend én beveiligd zijn.”