N-VA wil Mega uitsluiten van groepsaankoop van de Provincie: “Eerst duidelijkheid, er is te veel ongerustheid”

N-VA, de grootste oppositiepartij in de West-Vlaamse provincieraad, vraagt absolute transparantie in het dossier van de groepsaankoop voor gas en elektriciteit. Lukt dat niet, dan moet Mega uitgesloten worden, vindt fractievoorzitter Kristof Pillaert. De provincieraadsleden van N-VA wil dan ook dat de groepsaankoop tijdelijk on hold wordt gezet tot alle vragen zijn beantwoord.

Een gebrek aan vertrouwen in energieleverancier Mega, zowel bij de consumenten als bij de provincieraadsleden. Dat is de reden waarom oppositiepartij N-VA vraagt om de groepsaankoop van de Provincie West-Vlaanderen tijdelijk on hold te plaatsen tot na een groot actualiteitsdebat in de provincieraad. “Er is te veel ongerustheid bij de West-Vlamingen”, oppert N-VA-fractieleider Kristof Pillaert. “Zo’n 87.000 gezinnen en 4.000 bedrijven toonden interesse in de groepsaankoop, zij hebben recht op volledige transparantie van de Provincie en alle ingebouwde garanties van Mega.”

Huis van Wantrouwen

De vraag van N-VA sluit naadloos aan bij de zorgen die Vlaams Belang bij monde van Reddy De Mey donderdag bij deze krant al uitte. “We vragen het provinciebestuur om volledige duidelijkheid te bieden over de zaak. Ook de andere leveranciers die deelnamen aan de veiling moeten bekend gemaakt worden”, vindt Kristof Pillaert. “Indien dit juridisch niet mogelijk is, willen wij dat Mega uitgesloten wordt en dat er met de tweede beste leverancier in zee wordt gegaan. Er is gewoonweg geen vertrouwen in Mega.”

Kristof Pillaert wijst onder meer naar de onderzoeken van de Economische Inspectie naar de handelspraktijken van Mega. “Die zijn er onder meer gekomen na het eenzijdig verhogen van voorschotfacturen. Dat stemt ons ongerust. De Provincie dient een Huis van Vertrouwen te zijn, nu is het eerder een Huis van Wantrouwen geworden.”

Op pauze

“Eigenlijk vinden wij al langer dat de provinciebesturen geen groepsaankopen moeten organiseren, net omdat mensen misleid worden door het verbinden van de naam van de Provincie. Er zijn private spelers genoeg die groepsaankopen aanbieden, wat is de meerwaarde van de Provincie hierin? Neen, de groepsaankoop moet op pauze gezet worden, minstens tot na het actuadebat in de provincieraad van volgende week donderdag”, besluit het Hoogleedse raadslid.