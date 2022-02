Groepsaankoop van Provincie West-Vlaanderen leidt naar felbesproken energieleverancier Mega

Energieleverancier Mega, de vijfde grootste van ons land, heeft de elfde editie van de groepsaankoop voor groene stroom en gas van de Provincie West-Vlaanderen ‘gewonnen’. Mega bood op de veiling bijna een kwart onder het marktaanbod voor de combinatie van groene stroom en gas. Maar de energieleverancier is niet onbesproken: eind vorig jaar kwam Mega meermaals stevig onder de vuur te liggen. Onder meer energiewaakhond CREG waarschuwde voor misleidende handelspraktijken.

Meer dan 91.000 gezinnen en bedrijven hebben zich ingeschreven voor de elfde editie voor de groepsaankoop van de Provincie West-Vlaanderen. Dat zijn er meer dan 17.000 meer dan vorig jaar en kan bovendien nog verder oplopen. Nog tot 28 maart blijft inschrijven via www.west-vlaanderen.be/besparen mogelijk.

Niet onbesproken

Opvallend is wel dat de groepsaankoop de deelnemers richting energieleverancier Mega leidt. Mega is na Engie Electrabel, Luminus, Eneco en Lampiris de vijfde grootste leverancier van ons land en staat bekend om de messcherpe prijzen. Maar evengoed krijgt Mega veel kritiek. Zo opende de Economische Inspectie vorig jaar tot twee keer toe een onderzoek naar de handelspraktijken van Mega.

Eind december kwam daar een waarschuwing van energiewaakhond CREG bovenop. In een rapport over de stijgende energieprijzen voor Mega wees de CREG op een gebrek aan transparantie en ‘bewuste misleiding’. Zo zou Mega trucjes gebruiken om goed te scoren in prijsvergelijkers, wat het voor de eindgebruiker verwarrend maakt.

Veruit goedkoopste

Ondanks die waarschuwingen gaat de Provincie West-Vlaanderen straks toch in zee met Mega. De Luikse energieleverancier bood op de veiling vorige week woensdag veruit de laagste prijs. Voor de combinatie groene stroom en gas bleek Mega maar liefst 23 procent goedkoper dan het actueel marktaanbod. Wie enkel de elektriciteit wil, is via de groepsaankoop 8 procent goedkoper af. Let wel, het gaat om variabele energiecontracten, die elke maand worden herzien.

Ook voor professionele contracten bleek Mega de laagste prijs te kunnen aanbieden. Voor bedrijven ligt die 19 procent onder het actueel maandaanbod voor een contract elekriciteit en gas. Gaat het enkel om elektriciteit, dan bedraagt het verschil 8 procent.

Maar, zo benadrukt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, de prijs alleen is niet doorslaggevend. Wie intekent op de groepsaankoop geniet als consument een verregaande bescherming. “Ik moet toegeven dat ik de bedenking ook heb gemaakt toen Mega als laureaat uit de bus kwam”, zegt de gedeputeerde. “Maar niemand hoeft zich zorgen te maken. Mega is vorig jaar in opspraak gekomen na het verhogen van de voorschotten zonder de expliciete toestemming van klanten. Of dat netjes is, is zeker een terechte vraag.”

“Maar bij het contract dat de Provincie met hen afsluit, laat daar hoegenaamd geen ruimte voor. Dat is een belangrijk voordeel van onze groepsaankoop”, zegt Jurgen Vanlerberghe. “Er zijn heel duidelijke, expliciete afspraken opgenomen in het contract. Het voorschot mag niet verhogen zonder toestemming, communicatie mag niet louter via mail gebeuren, noem maar op. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat consumenten zich bedot voelen door onze groepsaankoop.”

Al 390.000 voordelige contracten

Wie zich inschreef voor de groepsaankoop hoeft niet per se over te schakelen naar de voorgestelde leverancier. Eind februari krijgen alle deelnemers een op maat gemaakt voorstel, op basis van het verbruik. Pas dan moet je als particulier of bedrijfsleider beslissen of je effectief intekent op de groepsaankoop. Vorig jaar ging iets meer dan drie op de vier gezinnen in op het aanbod van de winnende energieleverancier, toen Engie Electrabel.

De Provincie wil via het systeem van de groepsaankoop haar inwoners en ondernemingen de mogelijkheid bieden fors te besparen op energiekosten. Door een groote volume gezamenlijk aan te kopen via de veiling wordt een betere prijs bedongen. Ook de hele overstap naar de nieuwe leverancier wordt geregeld. De voorbije jaren werden zo in totaal meer dan 390.000 voordelige contracten afgesloten.