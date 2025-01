Provinciale groepsaankoop voor groene energie gaat van start

Voor het veertiende jaar op rij organiseert Provincie West-Vlaanderen een groepsaankoop voor gas en elektriciteit. Het doel blijft onveranderd: West-Vlamingen ontzorgen door hen een voordelig energiecontract aan te bieden en tegelijk voldoende klantbescherming te garanderen.

Net zoals elk jaar kan elke particulier en kmo zich vrijblijvend inschrijven, dit tot en met 11 februari. Daarna volgt de veiling voor alle energieleveranciers. Wie met het beste contract op de proppen komt én ook voldoet aan de voorwaarden op vlak van klantbescherming, haalt de deal binnen. Vorig jaar was dat de Mechelse leverancier Elegant. Iedereen die zich heeft ingeschreven ontvangt een persoonlijk voorstel en krijgt nog ruimschoots te tijd om te beslissen of ze al dan niet willen intekenen. Ook de eventuele overstap tussen leveranciers zelf wordt geregeld door de Provincie.

“Met onze groepsaankoop willen we onze inwoners en ondernemingen een energiecontract met scherpe tarieven aanbieden zonder dat de mensen zich zelf een weg moeten zoeken tussen de tientallen formules die er op de markt zijn”, aldus gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “En dit met goede afspraken over een klantvriendelijke aanpak. Het loont dus zeker de moeite om in te schrijven.”

Ups en downs

De populariteit van de groepsaankoop heeft al ups en downs gehad. In 2021 kon Engie een recordaantal van 67.000 contracten verzilveren, goed voor 77 procent van de inschrijvingen. Een resultaat dat het jaar erna allesbehalve kon geëvenaard worden: het gecontesteerde energiebedrijf Mega kon slechts 23.000 West-Vlamingen overtuigen (een kwart van de aanmeldingen). Na die grote dip ging het echter gestaag weer beter. Uiteindelijk was de evaluatie van Mega’s eerste termijn als groepsaankoopwinnaar ook best goed. In 2023 gingen weer 26.000 mensen in op het voorstel van Mega (één op drie), en vorig jaar kozen zo’n 36.000 geïnteresseerden (de helft) ervoor om een contract af te sluiten bij Elegant.