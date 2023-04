Iets betere score voor energiegroepsaankoop van de Provincie: 27.500 West-Vlamingen tekenen in

De twaalfde editie van de West-Vlaamse groepsaankoop voor groene energie is definitief afgesloten. Uiteindelijk kozen 26.231 particulieren ervoor om een contract voor gas en/of elektriciteit af te sluiten bij Mega, goed voor ruim een derde van alle geïnteresseerden. Van de 3.900 aangemelde kmo’s tekenden er 1.285 in voor een contract bij Energie.be, de winnaar van de veiling voor professionele verbruikers dit jaar.

Het eindresultaat is lichtjes beter dan vorig jaar, toen slechts 25 procent van alle inschrijvingen verzilverd kon worden. De positieve evaluatie heeft echter effect gehad, want dit jaar kon Mega al een derde van alle geïnteresseerde huishoudens overtuigen. “We zijn tevreden dat we meer dan 27.500 West-Vlaamse gezinnen en ondernemingen aan een voordeliger energiecontract kunnen helpen met onze groepsaankoop. Door de lage marge en de variabele prijs – die mee daalt met de markt – is het sowieso een interessante deal”, zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor klimaat en energie.

Andere tijden

Over de lage inschrijvingsratio wil de woordvoerster van Mega nog een woordje kwijt: “De tijden zijn anders dan twee jaar geleden. Het gaat over een variabel contract in een onzekere markt, consumenten zijn een pak minder geneigd om van energieleverancier te wisselen dan in 2021 bijvoorbeeld. Mega kan een voordelig tarief aanbieden door als leverancier zelf een lage marge aan te rekenen, die in de loop van het 1-jarig durende contract niet mag gewijzigd worden. Dat is een garantie waar die 26.000 West-Vlamingen van zullen kunnen genieten”, aldus Elsie Van Linthout.