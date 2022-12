Inschrijvingen jaarlijkse West-Vlaamse groepsaankoop voor energie komt op gang

Drie weken na de lancering van de nieuwe groepsaankoop voor gas en elektriciteit staat de teller op 4.000 inschrijvingen. Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe hoopt dat het vertrouwen bij de West-Vlaamse gezinnen en bedrijven weer kan aangesterkt worden, na de heisa over het huidige contract bij omstreden leverancier Mega.

Weinig klachten

Vorig jaar werd er afgeklopt op een recordaantal inschrijvingen, zo’n 87.000-tal. Toch tekenden slechts 23.000 gezinnen en bedrijven in voor het variabele contract van Mega, die als winnaar uit de veiling kwam. Het slechte imago van de energieleverancier was de grootste boosdoener. Toch is de tussentijdse evaluatie van de huidige groepsaankoop voorzichtig positief.

“Het is eigenlijk best wel oké verlopen. De doemverhalen waarvoor ik tot vervelends toe werd gewaarschuwd zijn uitgebleven. Alle contractuele afspraken werden tot nu toe strikt nagekomen door Mega. Ook valt het aantal klachten best mee, en degene die binnenkomen worden correct afgehandeld. Ik hoop dat de potentiële winnaar in 2023 minder deining veroorzaakt en dat we het vertrouwen van de West-Vlaming in de groepsaankoop kunnen terugwinnen”, aldus gedeputeerde Vanlerberghe.