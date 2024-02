75.000 inschrijvingen voor groepsaankoop groene energie: energiebedrijf Elegant doet het beste bod

Het Mechelse energiebedrijf Elegant haalt in 2024 de groepsaankoop van Provincie West-Vlaanderen voor groene energie binnen. Al 75.000 particulieren en kmo’s schreven zich in, zij krijgen eind deze maand een persoonlijk voorstel in de bus. Daarna moeten ze beslissen om ze een contract willen afsluiten bij Elegant.

Nadat de controversiële energiemaatschappij Mega twee jaar op rijd de overwinning binnenhaalde, komt nu Elegant met het beste bod uit de veiling die woensdag 7 februari plaatsvond. De 72.000 gezinnen die zich reeds hebben aangemeld komen binnenkort voor de keuze te staan. Op 23 februari krijgen ze elk een persoonlijk voorstel waarbij ze het aanbod van Elegant kunnen vergelijken met het actuele marktaanbod. Daarna moeten ze beslissen of ze met Elegant in zee willen gaan. De energiekosten van het groepsaankoopaanbod zijn gemiddeld 24% lager dan het actueel marktaanbod. Sowieso wordt er ook dit jaar enkel een variabel contract voor gas en elektriciteit aangeboden.

Eén ster

De uitslag van de veiling is mogelijks opluchting voor de Mega-sceptici, of misschien toch helemaal niet. Ook Elegant heeft namelijk geen al te best imago. De Mechelse leverancier krijgt een score van één ster op vijf volgens de klantenindicator van de Vlaamse energieregulator VREG. Ter vergelijking: Mega haalt hierop twee sterren, Engie – die in het verleden meermaals de groepsaankoop binnenhaalde – krijgt drie sterren. Hoe meer sterren, hoe minder klachten er per 5.000 huishoudelijke afnemers worden gemaakt voor de leverancier in kwestie.

Voor professionele verbruikers was het opnieuw Mega die de laagste prijzen aanbiedt. Die liggen gemiddeld 20% lager dan het actueel marktaanbod.

Vertrouwen

Voorlopig zijn er 75.000 inschrijvingen, ongeveer evenveel als vorig jaar op hetzelfde moment. De inschrijvingsperiode wordt wel verlengd tot 25 maart 2024. “We zijn zeer tevreden met het bod en de winnende leveranciers. Via de veiling hebben we niet alleen scherpe prijzen maar wij maken met hen ook harde afspraken over een klantvriendelijke aanpak over onder meer het voorschot, de facturen en de klantendienst.”, aldus gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “We zijn ook blij te merken dat er nog altijd veel vertrouwen is in onze groepsaankoop. We willen burgers die nog niet zijn ingeschreven dan ook zeker aanraden om het bod van onze groepsaankoop te bekijken.”