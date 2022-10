Ondernemers stellen minister Demir in gebreke in Ventilus-dossier

Een groep ondernemers, die zich verenigde in de vzw Involte, stelt het kabinet van minister Demir formeel in gebreke in het Ventilus-dossier. In West-Vlaanderen is heel wat verzet tegen de Ventilus-hoogspanningslijn. Elia wil die bovengronds, de mensen die langs het tracé wonen en werken, willen die ondergronds.

De bedrijfsleiders verenigd in Involte vzw drukten eerder al hun bezorgdheid uit over het project. Ze vrezen naar eigen zeggen voor het welzijn van hun werknemers. “Er is momenteel te weinig duidelijkheid over de impact op de gezondheid. En als het over de gezondheid gaat, kunnen we niet toelaten dat men risico’s neemt.”

Juridische stappen

De vzw nam om al deze redenen verschillende juridische adviseurs onder de arm. Deze kwamen tot de vaststelling dat de huidige plannen met koppeling aan alle vooropgestelde plandoelstellingen strijdig zouden zijn met nationale en Europese regelgeving, te meer omdat nergens in de plannen rekening gehouden wordt met de belangen en gevolgen voor werkgevers en werknemers. “Het negeren van het recht op een gezond leefmilieu voor onze ondernemingen, alsook ons eigendomsrecht was de druppel om juridische stappen te zetten”. Daarom stelt Involte vzw minister van Omgeving Zuhal Demir nu formeel in gebreke.

Concrete vragen

Concreet wil Involte vzw dat de minister tegen 4 november 2022 standpunten inneemt rond de hiernavolgende vragen:

1. Is de Vlaamse regering bereid om de plandoelstellingen, zoals geformuleerd in de startnota bij het GRUP Ventilus, te heroverwegen; meer bepaald om bepaalde plandoelstellingen af te splitsen ten einde een volwaardig onafhankelijk alternatievenonderzoek te kunnen voeren?

2. Is de Vlaamse regering van oordeel dat bedrijven die door een hoogspanningstracé worden getroffen mee in de vergoedingspolitiek van Elia dienen te worden betrokken?

3. Zal de Vlaamse regering aan Elia verzoeken om de kostprijs voor de vergoeding van ondernemingen mee in de kostprijsraming van het wisselstroomalternatief (het huidige voorkeurscenario) op te nemen?