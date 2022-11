Ondernemers keihard voor nieuw Ventilus-rapport: “Geen énkel alternatief is onderzocht”

Involte, de organisatie die West-Vlaamse bedrijven groepeert die potentieel onder de Ventilus-hoogspanningskabels vallen, noemt het rapport-Westermann de kroniek van een aangekondigde bevestiging. “We zijn diep teleurgesteld over de manier waarop de Vlaamse regering te werk is gegaan”, klinkt het. “We zijn op geen énkele manier betrokken.”

Involte hekelt het feit dat Dirk Westermann, professor elektrische energievoorziening aan de universiteit van Ilmaneau in Duitsland, ook bezoldigd lid is van de adviesraad van Elia’s dochterbedrijf 50Hertz. Dat is actief in Duitsland.

“De juridische dienst van de universiteit maakte zelf gewag van een belangenconflict en maande Westermann aan om bepaalde delen van het onderzoek, namelijk deze naar alternatieve trajecten niet te analyseren”, stelt woordvoerder Ignace Vandewalle. “Ze traden immers in conflict met Elia, een grote financier van veel opdrachten die door de universiteit uitgevoerd worden.”

“De ambiguïteit, afhankelijkheid en onvolledigheid van dit rapport-Westermann zal in elk geval deel uitmaken van alle eventuele toekomstige juridische procedures”

“Dit is de kroniek van een aangekondigde bevestiging door een professor die op de loonlijst van Elia staat. We onderzoeken of wij als belanghebbenden dit rapport – en het belangenconflict dat aan de basis ligt van dit belangrijk en kennelijk beslissend document – in kort geding kunnen aanklagen. De ambiguïteit, afhankelijkheid en onvolledigheid van dit rapport-Westermann zal in elk geval deel uitmaken van alle eventuele toekomstige juridische procedures.”

‘Schone schijn’

De ondernemersgroep zegt niet verrast te zijn. “Maar wel diep teleurgesteld over de manier waarop de Vlaamse regering te werk is gegaan. Zo werden wij als ondernemersplatform niet betrokken en moesten we lijdzaam toekijken hoe dit schouwspel van belangenvermenging, dependentie en ‘schone schijn’ zich voltrok.”

“Dat de bestaande bevindingen nogmaals getest zijn op dezelfde werkwijze en onderzoeken als de intendant, draagt niets nieuws bij aan het debat, temeer omdat ze gebeurden door een financieel afhankelijke partij van Elia.”

“De Vlaamse regering wekt nu de indruk alsof er terdege onderzoek werd gevoerd. Maar ze brengt geen alternatieve pistes in kaart die de leefbaarheid van de regio vooropstelt of zelfs ten goede komt. Geen enkel alternatief werd onderzocht.”

Positieve punten

Toch noteert Involte ook twee positieve punten. “Ten eerste bevestigt Westermann in zijn rapport – net zoals wij in onze ingebrekestelling aan minister Demir opmerkten – dat ondergronds technisch perfect kan, maar dat de koppeling aan de plandoelstellingen dit onderuit haalt.”

“Ten tweede blijkt iets opmerkelijks uit de mediaberichtgeving rond dit rapport. In een krantenartikel van 8 november lezen we voor het eerst dat er door de Vlaamse regering eventuele compensaties voor herlokalisatie van bedrijven worden voorzien.”

“We zijn benieuwd waar de Vlaamse regering deze nieuwe bedrijventerreinen in de brede omgeving zal voorzien en welk budget zij daarvoor zal vrijmaken. We hopen dat wij deze keer als belanghebbende partij wél uitgenodigd worden voor overleg. Want tot op heden werden wij als bedrijvenplatform genegeerd en nergens bij betrokken.”

