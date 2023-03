Nieuwe Ventilus-lijn zou slechts 80 gezinnen treffen

De Vlaamse regering zou vrijdag het exacte tracé van de hoogspanningslijn Ventilus willen afbakenen. Volgens De Tijd zouden slechts 80 gezinnen getroffen worden door de nieuwe bovengrondse lijn.

Ventilus is het nieuwe elekticiteitsnet dat nodig is om de energie die geproduceerd wordt op windmolenparken in de Noordzee naar land te brengen. Dat gebeurt voor een groot stuk door de capaciteit van bestaande lijnen te verhogen, maar tussen Zedelgem en Lendelede komt een nieuwe lijn van 22 kilometer lang. Volgens de krant De Tijd legt de Vlaamse regering vrijdag het exacte tracé vast. Het is de bedoeling dat het tracé langs zo weinig mogelijk huizen loopt.

Volgens De Tijd zouden uiteindelijk nog 80 gezinnen op 100 meter van de nieuwe lijn wonen. Als we de omwonenden van de lijnen die versterkt worden meetellen, worden in totaal minder dan 200 gezinnen getroffen. De regering rekende aanvankelijk op een 300-tal gezinnen.

Het traject zou langs de E403 – en dus in Lichtervelde, Ardooie en Roeselare – bovengronds komen omdat daar relatief weinig gezinnen wonen. In de omgeving van Izegem en Torhout zou de lijn ondergronds duiken. Volgens onze informatie zou de lijn onder meer tussen Zedelgem en Ruddervoorde onder de grond gaan.

Nu is het wachten tot de ministerraad het voorstel goedkeurt. Dat lijkt echter een formaliteit, want CD&V – dat lang dwars lag – gaf in november alsnog haar zegen. Opvallend: CD&V’er Bart Dochy toonde zich vorige week nog erg kritisch tegenover de plannen. “De regering begaat een historische fout als ze haar bovengrondse plannen doorzet”, zei hij onder meer.