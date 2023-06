Nergens is de distributie van elektriciteit zo duur als in West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen zijn de distributienettarieven voor energie het hoogst van alle Vlaamse provincies. Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite CallMePower. Wij betalen jaarlijks gemiddeld 355 euro aan onze netbeheerder.

Gas- en elektriciteitsprijs bestaat uit verschillende componenten. Sommige aspecten worden bepaald door de energieleverancier en kun je dus op besparen door aanbiedingen te vergelijken, maar er zijn ook externe factoren waar zowel de consument als de energieleverancier geen enkele invloed op kan uitoefenen.

Gaselwest is het duurste

Het distributienettarief is daar een voorbeeld van. Eerst het goede nieuws: in Vlaanderen liggen de tarieven gemiddeld 13 procent lager dan in Wallonië. De goedkoopste netbeheerder is Intergem, een huishouden die van hen elektriciteit krijgt betaalt jaarlijks gemiddeld 313 euro/ Maar daar merken we in West-Vlaanderen helaas weinig van. Bij ons zijn Imewo, Fluvius West en Gaselwest verantwoordelijk voor de distributie van elektriciteit. Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik bedragen de jaarlijkse kosten bij deze netbeheerders respectievelijk 341, 330 en 395 euro. Gemeentes die onder Gaselwest vallen betalen de hoogste nettarieven in het hele Vlaamse gewest.

De kosten van de netbeheerders zijn in grote mate afhankelijk van de bevolkingsdichtheid van hun regio. In gebieden met een lage bevolkingsdichtheid liggen de nettarieven over het algemeen hoger. Daar moeten de kosten worden verdeeld over minder inwoners, waardoor de prijs per huishouden hoger is. Daarnaast kunnen de kosten ook hoger uitvallen als er in de regio veel nieuwe aansluitingen worden geplaatst of groot onderhoud aan het energienet wordt uitgevoerd.