Klacht tegen stadsbestuur Oostende over financiering overstap De Haan naar Imewo

Er is een klacht tegen de beslissing van het stadsbestuur van Oostende om een deel van de kosten op zich te nemen voor de overstap van De Haan naar een nieuwe intercommunale.

De Haan is momenteel bij Gaselwest en wil overstappen naar IMEWO. Dat zou leiden tot lagere tarieven voor de inwoners. Maar omdat De Haan dan wel minder dividenden zou krijgen dan bij Gaselwest klopte burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) aan bij Oostende en Bredene, twee gemeenten die volgens De Haan ook baat zouden hebben bij een overstap van De Haan.

Als De haan niet overstapt, dan dreigen Oostende en Bredene geïsoleerd te raken in een gebied dat aaneengesloten gemeenten moet hebben. Met de vraag of ze wilden helpen om de mindere inkomsten van De Haan te compenseren gedurende zes jaar (2025-2030). Oostende had oren naar de vraag en keurde een dossier goed die daarmee instemt op voorwaarde dat ook Bredene mee doet. Die laatste houdt de boot af.

Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete (Vooruit) stapt nu naar de gouverneur tegen de beslissing van de stad: “In het dossier stak enkel een brief van De Haan en helemaal geen berekening of prognoses of er wel minder inkomsten zouden zijn. Ik wil dat de gouverneur dit dossier vernietigt.”

De tijd dringt want al in december zou De Haan willen overstappen van Gaselwest naar Imewo.