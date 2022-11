Burgemeesters reageren voor het eerst officieel: “Diep ontgoocheld, inzetten op technologie is een must”

Woensdagavond werd het Ventilus-rapport van Duitse professor Dirk Westermann toegelicht aan de 20 betrokken West-Vlaamse burgemeesters. Die uiteenzetting kon de lokale burgervaders en -moeders allerminst bekoren. “Het was ontzettend amateuristisch georganiseerd, er was zelfs niemand van de Vlaamse regering aanwezig”, reageert Bart Dochy (CD&V), burgemeester van Ledegem.

Ventilus moet bovengronds, dat is is de conclusie van het rapport en intussen ook het standpunt van de Vlaamse regering. Het alternatief voorstel van de burgemeesters werd niet onderzocht door Westermann. Waarom die keuze werd gemaakt, weet Bart Dochy nog steeds niet: “Op die vraag hebben we simpelweg geen antwoord gekregen. We zijn allen diep ontgoocheld over de aanpak van de regering.”

Vastleggen norm

Het rapport haalt nochtans wel enkele mogelijkheden voor een ondergrondse verbinding, maar de technologieën staan daarvoor nog niet op punt. Dat is één van onze grootste eisen: de Vlaamse regering moet een actieve rol spelen in de verdere ontwikkeling van de technologieën. In onze, toch wel vooruitstrevende, regio is dat echt een must. Is het niet voor Ventilus, dan tenminste voor toekomstige projecten.” Daarnaast blijft Dochy, in naam van de groep betrokken burgemeesters, hameren op het vastleggen van de grensnorm van 0,4 microTesla.

“Wij blijven achter de gezondheid van onze inwoners staan, het staat elke gemeente vrij om verder in het proces bezwaarschriften in te dienen”

Of de bepaling van het tracé voor onderlinge strijd tussen de burgemeesters zal zorgen, werd niet besproken op het overleg van de burgemeesters donderdagmorgen. “Dat is de volgende vraag, waar het onderzoek van de scopingsnota antwoord op zal moeten bieden”, klinkt het. Over flankerende maatregelen willen de burgemeesters zich nog niet uitspreken: “We zitten nog niet in die modus, daar willen we ons nog niet op vastpinnen.”

Mogelijke bezwaarschriften

Dan rest nog één grote vraag: hoe moet het nu verder? “Over verdere onderzoeken en het GRUP (gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan, red) hebben wij geen bevoegdheid. We kunnen enkel afwachten wat er onder andere uit het openbaar onderzoek zal komen. Belangrijk is vooral dat wij nog steeds achter de bevolking staan en hun gezondheid zullen blijven verdedigen, het staat de gemeentes dus ook vrij om op tijd en stond bezwaarschriften in te dienen en procedures op te starten.”

“Je kan dus wel stellen dat wij allesbehalve met een goed gevoel het verlengde weekend ingaan. We zijn teleurgesteld in het verplichte nummertje dat de Vlaamse regering heeft opgevoerd. Wij wilden overleg voor het rapport werd afgerond, ook dat verzoek werd genegeerd. We kunnen nu alleen nog hopen dat de Vlaamse regering wél haar verantwoordelijkheid opneemt bij het verder ontwikkelen van de technologie om een ondergrondse verbinding mogelijk te maken”, concludeert Dochy.