Deze West-Vlaming runt 220 Actions: “Ik heb eerst meegedraaid op de werkvloer”

Liefst 220 Action-filialen in België en Luxemburg heeft Joeri Sanders onder zijn hoede. De uitgeweken Aartrijkenaar is sinds begin september general manager bij de van oorsprong Nederlandse discounter en wil Action in ons land nog verder op de kaart helpen zetten. “Op termijn moet elke inwoner van België en Luxemburg een Action binnen handbereik hebben.”

Geen mens die Action níet kent. De non-food discountwinkelketen zag in 1993 het levenslicht bij onze noorderburen en groeide uit tot een mastodont met inmiddels 2.151 vestigingen in tien Europese landen, goed voor 65.000 werknemers. Een goeie 5.000 daarvan zijn aan de slag in de 209 Belgische en elf Luxemburgse filialen.

Die worden sinds kort in goeie banen geleid door een geboren en getogen West-Vlaming: de van Aartrijke afkomstige Joeri Sanders (39). Hij is de general manager van Action BeLux en zet zich al negen jaar elke dag opnieuw in voor de grootste prijsbreker van de Lage Landen (en ver daarbuiten).

Gestart bij Brico

Dat hij een carrière in de retailsector zou uitbouwen, stond aanvankelijk niet in de sterren geschreven. Joeri volgde een opleiding sportmanagement aan de UGent, maar koppelde daar nog een Junior MBA Algemeen Management bij Vlerick Business School in Gent aan. Beide opleidingen rondde hij met grote onderscheiding af, zijn eerste loopbaanervaring vond hij bij doe-het-zelfketen Brico in de Brugse deelgemeente Sint-Kruis. “Daar ging ik in 2006 van start”, opent hij zijn verhaal. “Ik was er afdelingsverantwoordelijke, maar heb er echt álles gedaan. Rekken aangevuld, platen op maat gezaagd, ik zat aan de kassa…”

Een jaar later ging hij als filiaaldirecteur van start in de Brico-vestiging in Sint-Denijs-Westrem, waar hij zes jaar bleef. Begin 2013 maakte hij de overstap naar Action, waar hij een kleine tien jaar later opklom tot general manager voor België en Luxemburg. “Ik ben destijds op de werkvloer gestart”, verduidelijk hij. “In een filiaal in Zeeland heb ik eerst een tijdlang meegedraaid om het Action-verhaal vanuit de buik te leren kennen. Ik werd er uiteindelijk assistent-regioverantwoordelijke voor tien vestigingen en een half jaar later werd ik aangesteld als regiomanager voor vijftien filialen in Oost- en West-Vlaanderen. Mijn thuisbasis.”

Energie, patrimonium…

Een erg operationele functie, omschrijft Joeri het. “Ik was er op commercieel en administratief vlak voor zo goed als alles verantwoordelijk, een betere leerschool kon ik me niet inbeelden.” Er volgde nog een soortgelijke functie in het Brusselse en in 2018 groeide Joeri door tot area manager voor België en Luxemburg en trad hij ook toe tot het managementteam.

Vier jaar later, op 6 september om exact te zijn, volgt een nieuwe stap richting een van dé topfuncties binnen het bedrijf. “Eigenlijk is het allemaal erg organisch gegroeid”, legt Joeri uit, die nu met zijn echtgenote en vier kinderen in Ninove woont. “De voorbije negen jaar heb ik Action erg goed leren kennen en ben ik doordrongen van de filosofie en waarden die het wil uitstralen.”

Als general manager is Joeri eindverantwoordelijke voor alle Belgische en Luxemburgse winkels. En dat zijn er heel wat: elf op Luxemburgse bodem, 119 in Vlaanderen – waarvan 24 in West-Vlaanderen – en 90 in Brussel en Wallonië. “Mijn takenpakket is erg divers. Het gaat van operationele processen inpassen over patrimoniumbeheer, commercieel beleid en het zorgen voor onze mensen. Zij zijn enorm belangrijk voor ons succes. Alles samen een grote verantwoordelijkheid, maar ik beschouw het als mijn missie om Action hier nóg sterker op de kaart te zetten.”

Droomjob

Bij Action heeft Joeri zijn droomjob gevonden. “Dit is een enorm mooi bedrijf. Met heel wat troeven. Als discounter staan wij voor kwaliteit aan erg betaalbare prijzen. Consumenten kopen steeds prijsbewuster, aan ons om hen een degelijk aanbod te bieden.”

Dat assortiment – in elke vestiging zo’n 6.000 items groot – is trouwens altijd in beweging. “Een derde ligt vast, maar de rest wisselt constant. Elke week verschijnen er 150 nieuwe artikelen. Zo word je elke keer opnieuw verrast wanneer je een Action binnenstapt. En wij garanderen de goedkoopste prijs.”

De komende jaren wil Joeri vooral het werk van zijn voorganger Judia Elkadi voortzetten. “Zij is na acht jaar weer naar Nederland vertrokken, om in de hoofdzetel aan de slag te gaan. In België en Luxemburg is Action een erg stabiele speler, een naam die vertrouwen oproept en grote bekendheid geniet. Een solide basis om van te vertrekken. Ik wil de expansie op een organische manier verder begeleiden en de zogenaamde blinde vlekken opvullen. Op termijn moet elke inwoner van België en Luxemburg een Action binnen handbereik hebben.”

Kloppend hart

Zelf is Joeri ook trouw klant bij Action. “Al moet ik eerlijk toegeven dat het eerder mijn vrouw is die er winkelt, zelf heb ik er niet altijd de tijd voor”, glimlacht hij. “Maar ik ben apetrots dat ik bij Action werk en hier mee de lijnen mag uitzetten. Hier dienen we een nobel doel: mensen voordelige producten aanbieden en jong talent alle kansen geven.”

“Ik maak er trouwens een punt van om elke dag wel ergens een Action-filiaal binnen te stappen en mijn oor te luister leggen. Want mijn collega’s op de winkelvloer zijn het kloppende hart van ons verhaal. Dat wil ik blijven voelen.”