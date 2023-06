Hoe gaat het nog met de bewoners rond de bouwput van het Maes en Boereboomplein in Heist?

Ruim een jaar geleden werden de eerste scheuren en barsten aan de huizen rondom het Maes en Boereboomplein in Heist zichtbaar en werd de gastoevoer van een 50-tal gezinnen er tijdelijk afgesloten. Ondertussen gaat het bouwproject Hoost onverminderd door, maar de bewoners ondervinden nog steeds uiteenlopende problemen.

Geen parkeerplaats voor klanten

Laurence Van Everbroeck runt in de Stadhuisstraat schoonheidsinstituut/kapsalon ‘L’atelier by Laurence’ én een huishouden met zes kinderen. Door de bouwput is er een wegverzakking in haar straat, die al sinds begin dit jaar is afgesloten. “Mijn inkomsten zijn met de helft gedaald. Veel vaste klanten komen niet meer en toerisme trekken we amper aan, maar ik heb begrip daarvoor. Het is in de buurt heel moeilijk om parkeerplaats te vinden en klanten hebben vaak weinig tijd. De voorziene parking aan de Heistlaan is te ver. Mensen willen geen geld geven aan een ingezakt kapsel als het regent hé. En onze vaste kosten lopen wel gewoon door.”

Op een duidelijke wegaanwijzer die de bereikbaarheid van het kapsalon en andere handelszaken in de buurt aantoont was het maanden wachten, laat Laurence weten. “De huidige situatie met de afgesloten straat, vuilnis op en rond de werf, onkruid op het voetpad, geeft de indruk dat je hier niet moet zijn. Het is hier één groot bouwwerf.” Voor de bewoners zou er beterschap op komst zijn in augustus of september. Wanneer de grondlaag met daaronder parkeergarages afgewerkt is, zullen de straten vernieuwd worden.

“Geen ideaal moment om dit nog in het hoogseizoen te doen en misschien zijn we dan nog minder bereikbaar”, zucht Laurence, “maar het moet gebeuren. Ik sta open voor vernieuwing, maar dit project levert veel stress op. De impact is er voor mij niet alleen op financieel vlak, maar ook fysiek en mentaal.”

Laurence voor haar atelier in de afgesloten straat. © LM

Toekomst groot vraagteken

Een impact heeft het bouwproject ook op de staat van de omliggende huizen. Scheuren in muren, barsten in vloeren, vloertegels die omhoog komen en verschuiven, ramen en deuren die niet of moeilijk open kunnen, water in kelders: de lijst met schade aan tientallen omliggende huizen lijkt eindeloos. Een bewoonster uit de Molenstraat kan ervan meespreken, maar geeft aan dat er huizen zijn die er erger aan toe zijn dan zijzelf. “Er heeft bovendien een bewoner uit onze straat onlangs zijn huis verkocht.”

“We kijken elke dag op de schade en steken er veel werk en tijd in. We moeten tientallen telefoontjes en e-mails sturen naar de verzekering én verlof nemen omdat experten enkel tijdens de werkuren kunnen langskomen. Gelukkig merken de kindjes er niet veel van en zijn ze hier nog blij. Het is nog een groot vraagteken wat de toekomst brengt. Dit is niet meer het huis dat we gekocht hebben en waarmee we toekomstplannen hadden. We kunnen als het nodig is ooit verhuizen, maar voor oudere bewoners uit de buurt is dat niet zo gemakkelijk. Echt verschrikkelijk om dit nog op je oude dag te moeten meemaken.”

Grondverschuivingen tot september

Naar aanleiding van de gasproblemen richtte de gemeente een schadefonds op voor de getroffen gezinnen. Wat betreft de schade aan de woningen, kan het gemeentebestuur niet ingrijpen, die verantwoordelijkheid ligt bij de projectontwikkelaar en aannemer. Voor verschillende problemen wordt er momenteel (tijdelijk) oplapwerk uitgevoerd, maar door grondverschuivingen kan de schade zich nog doorzetten tot september. De bewoners zullen dus nog geduld moeten uitoefenen. De algemene teneur is dat het aan de kant van het gemeentebestuur rond verschillende pijnpunten stil blijft en dat alles op de lange baan wordt geschoven.