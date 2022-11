“Ook dit is Knokke-Heist, bewoners in de kou”: Gepensioneerd koppel getroffen door schade van bouwproject

In een open brief reageert Martine Fouquet (54) op de problemen die het Hoost-project in Knokke-Heist voor de omliggende bewoners veroorzaakt. Ze is de dochter van een gepensioneerd koppel dat vlakbij het Maes en Boereboomplein woont. Niet alleen is er het afsluiten van de gasaansluiting, hun huis ondervindt steeds meer schade door de werken. “Mijn ouders zien met lede ogen aan hoe hun enige goed verzorgde woning verandert in een waardeloze constructie.”

Francine Vantorre (84) en Marc Fouquet (87) zijn 63 jaar getrouwd en wonen ruim 20 jaar in de Stadhuisstraat. In haar brief schetst dochter Martine het relaas van het bouwproject en welke gevolgen dit heeft. “Kort na de werken merkten mijn ouders dat hun keukenvloer begon te barsten. Al snel gevolgd door scheuren in muren, barsten in alle vloeren, ramen en deuren die niet meer open kunnen.”

Martine vertelt dat de aannemer al verschillende keren de schade kwam opmeten en kijken of herstellingen mogelijk waren. “De vloer in de keuken is omhoog gekomen en gebarsten. Wat als mijn vader of moeder hierover valt? Er werd hen verteld dat de vloer op een later moment helemaal uitgebroken en vernieuwd moet worden. De deuren werden wel al verschillende keren ingekort en een scheur in de muur werd tijdelijk opgelapt. Dit zorgt uiteraard voor de nodige stress.”

“Mijn ouders zien met lede ogen aan hoe hun enige goed verzorgde woning verandert in een waardeloze constructie”

Het zijn niet de enige bewoners met problemen, benadrukt Martine. In de Stadhuisstraat en Molenstraat kampen veel omliggende woningen met scheuren, barsten, kraken en dergelijke. “Ik wil met mijn brief niemand persoonlijk aanvallen. We weten dat niet alles op korte termijn opgelost kan worden, maar deze ellende had in de eerste plaats nooit mogen gebeuren.”

Doorheen het hele huis zijn er scheuren en barsten. © gf

Een maand na het aflsuiten van de gastoevoer wegens de instabiliteit van de grond, raakte bekend dat het nog weken kan duren vooraleer ieder huis terug aangesloten kan worden. Ook dat haalt Martine aan in haar brief. “De twee elektrische vuurtjes die mijn ouders kregen, zijn niet voldoende. De winter staat voor de deur, het wordt steeds kouder. Weet je, mijn dochter (de kleindochter) wil haar meter Francine warme pulls met kerst cadeau geven.”

“21 jaar geleden moesten mijn ouders uit hun vorige woning in Heist verhuizen wegens de bouw van een appartementblok. Hopelijk moeten ze niet nog een twee keer al dan niet gedwongen van woning veranderen”, sluit Martine af.

Op maandag 28 november is er om 18u30 een nieuwe buurtvergadering, waar Fluvius en Artes toelichting over de problematiek zullen geven.

