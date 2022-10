Werken aan prestigieus project in Knokke-Heist veroorzaken verhoogde instabiliteit, waardoor gastoevoer wordt afgesloten

Op het Maes en Boereboomplein in Knokke-Heist zijn er op dit moment ingrijpende werken bezig in het kader van het ‘HOOST’-project. De werken hebben gezorgd voor een verhoogde instabiliteit van de omliggende grond. Experten van Fluvius hebben geoordeeld dat dit kan leiden tot gevaarlijke situaties voor het gasnet. Daarom worden 25 gebouwen vanaf dinsdagmiddag afgesloten van het gasnet. “Veiligheid is een absolute prioriteit”, zegt het gemeentebestuur. “We doen er alles aan om de gastoevoer zo snel als mogelijk terug open te zetten.”

Bij de ingrijpende werken, die de verantwoordelijkheid zijn van de projectontwikkelaar en aannemer, is er nu een verhoogde instabiliteit van de omliggende grond vastgesteld. Vervelend, beseft het gemeentebestuur. “Maar veiligheid is een absolute prioriteit”, klinkt het daar. “Daarom is het noodzakelijk om een stuk van de gasleiding buiten dienst te laten nemen. Er is op dit moment geen gevaar, dit is enkel een preventieve maatregel. Dit betekent wel dat 25 gebouwen in de Stadhuisstraat en Molenstraat geen gas meer kunnen gebruiken. De bewoners werden via een bewonersbrief van Fluvius hiervan nog op de hoogte gebracht. Experten gaan nu onderzoeken hoe het probleem zo vlug mogelijk kan opgelost worden.”

Na afloop van de werken moet dit het eindresultaat zijn. © Jakob+Macfarlane

Het gemeentebestuur is zich terdege van bewust dat een 57-tal gezinnen zich momenteel in een moeilijke situatie bevinden. Medewerkers van de gemeente komen daarom bij de betrokken bewoners langs om hun behoeften in kaart te brengen en hen praktisch te ondersteunen. Er wordt ook een infovergadering voorzien. De gemeente zal ook alles in het werk stellen om de gastoevoer weer open te laten zetten van zodra dit in alle veiligheid kan. (MM)