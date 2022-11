Schadefonds moet gezinnen rond bouwput zo snel mogelijk weer aan gas helpen

Knokke-Heist richt een schadefonds op voor de getroffen gezinnen die al wekenlang zonder gasaansluiting zitten rond het Maes en Boereboomplein. Concreet komt de gemeente tussen in de kosten die gemaakt worden voor een nieuwe installatie. “We willen onze inwoners niet aan hun lot overlaten”, zegt burgemeester Piet De Groote (GBL). Wat betreft de schade aan de woningen, moeten de getroffen bewoners zich richten tot aannemer Artes. Daar erkennen ze hun verantwoordelijkheid. “We wisten dat het een risicovolle onderneming was.”

Het HOOST-project in hartje Heist zorgt al wekenlang voor commotie in de kustgemeente. Afgelopen weekend nog kroop de dochter van een bejaard koppel in de pen om de volgens hen schrijnende toestanden aan te kaarten. Want een twintigtal woningen in de onmiddellijke omgeving van de bouwput liepen schade op. Gaande van scheuren in vloeren en muren tot een woning die volledig onbewoonbaar werd verklaard. Daar kwam bovenop dat de grondwerken voor verzakkingen zorgden, waardoor de gasaansluiting eind oktober werd dichtgedraaid bij 57 gezinnen. Vandaag zitten nog steeds een groot aantal woningen zonder gas. Want wat bleek? In de huizen bleken heel wat installaties niet meer conform de veiligheidsvoorschriften, waardoor een herkeuring niet mogelijk was. Resultaat: in afwachting van een nieuwe installatie, blijft de gaskraan dicht. De gemeente voorziet wel elektrische vuurtjes en boilers.

Schadefonds

Maandagavond kwamen de betrokken partijen opnieuw samen met de getroffen gezinnen tijdens een bewonersvergadering. “Zowel de aannemer Artes als Fluvius heeft daar een uiteenzetting gegeven met een stand van zaken”, zegt burgemeester Piet De Groote. Ook het gemeentebestuur zelf lichtte er het een en ander toe. Het belangrijkste feit: het oprichten van een schadefonds. Concreet zal Knokke-Heist financieel tussenbeide komen voor de getroffen gezinnen rond de bouwput die momenteel nog steeds zonder gasaansluiting zitten. “Zijn we daar verplicht toe als gemeente? Neen, maar we willen onze inwoners niet in de steek laten”, zegt De Groote. “Met het schadefonds willen we die mensen ontlasten van de administratieve molen die op gang komt. Voor alle mensen die een nieuwe installatie moeten krijgen of herstelling moeten laten uitvoeren, komen we financieel tussen.” Belangrijk: het gaat énkel om de huishoudens in de buurt van de bouwput die de voorbije weken al zonder gas zaten. “Als gemeente kunnen we ons eventueel in een latere fase richten tot de verzekeraar van de rechtstreeks betrokken partijen”, aldus de burgemeester. Maandagavond ging de gemeente ook individueel in dialoog met de getroffen bewoners. Wie in afwachting van een nieuwe installatie nood heeft aan extra elektrische vuurtjes, kan dat laten weten aan de gemeente.

Risicovolle onderneming

Wat betreft de schade aan de woningen, kan het gemeentebestuur niet ingrijpen. Zoals eerder aangehaald ligt die verantwoordelijkheid bij de projectontwikkelaar en aannemer. Bij Artes laten ze weten elk dossier nauwgezet op te volgen. “We raden de mensen alleszins aan om hun eigen verzekeraar in te lichten. Die kan dan een expert aanstellen”, zegt woordvoerder Koen Kerckhove. “We begrijpen het ongenoegen van de buurtbewoners. Maar het gaat om een onvoorziene omstandigheid. We wisten dat het een risicovolle onderneming was om het project daar in te plannen, maar voorafgaand is er veel vooronderzoek gebeurd. Er zijn ook de nodige correcties aangebracht en experten hebben de bodem grondig bestudeerd. Alleen bleken een aantal zones anders te zijn dan op voorhand ingeschat”, aldus de woordvoerder, die aangeeft dat het nog enkele maanden kan duren vooraleer de herstellingswerken aan de beschadigde woningen starten. “Eerst moet de bouwput ver genoeg gevorderd zijn, zodat we zeker zijn dat de problemen niet terugkeren. Maar het zal zeker opgelost worden”, besluiten ze bij Artes. (MM)