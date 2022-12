Hoogbejaard koppel (93 en 82) woont naast de toenmalige markt van Heist: “Bouwput zorgt voor veel miserie”

Monique Hoste (82) en Albert Goedertier (93) wonen sinds 9 maanden op het gelijkvloers van een appartement in de Stadhuisstraat. Véronique Goedertier getuigt over de realiteit die haar ouders aan de rand van de bouwput van Heist meemaken. “Mijn mama zit in een rolstoel en kan geen trappen doen, anders had ik hen al lang in huis genomen.”

Véronique, een ingeweken Gentenaar, trok 20 jaar geleden voor haar werk naar Heist en vond in de kustgemeente ook de liefde bij Glenn Ducoulombier met wie ze twee kinderen heeft. “Mijn zus is twee jaar geleden gestorven en ik wou mijn ouders dichter bij ons hebben. Ze hebben hun huis in Gent verkocht en kwamen naar hier. Door administratieve problemen duurde de aankoop van het appartement 7 maanden en nu zitten we opnieuw in de miserie. Het is heel triest.”

Het zijn schrijnende toestanden voor Monique en Albert. Zo moeten ze zich al sinds eind oktober behelpen met een elektrisch vuurtje, elektrische boiler en kleine kookplaat. “Tijdens de periode dat de bewoners zonder gas zouden zitten, sprak de gemeente over het brengen van gratis warme maaltijden. Dat is een keer gebeurd. Door de vele stress lukt het mijn vader niet meer om zelf te koken. Maar omdat hij vóór de start van de werken dit wel kon, leveren ze niet meer. Ik breng hen af en toe nu zelf klaargemaakte maaltijden om op te warmen.”

Enkele plaatsen met schade, de spots vielen uiteindelijk naar beneden. © gf

“Ze beseffen niet wat zo’n situatie met mensen doet”, gaat Véronique verder. Mijn mama zit in een rolstoel en mijn ouders kunnen nergens naar toe. Ze kan geen trappen doen, anders had ik hen al lang in huis genomen. Ze zijn hier dagdagelijks aanwezig. Het is voor hen mentaal zwaar en we zijn bezorgd om hun veiligheid.” Net zoals bij andere buurtbewoners, is hier ook duidelijke schade merkbaar. “De spots in de living zijn naar beneden gevallen en hun slaapkamer werd gestut en is onveilig. Ze slapen om die reden momenteel op de zetel. En een elektrisch vuurtje ’s nachts aan laten is levensgevaarlijk hé.”

“Mijn mama zit in een rolstoel en kan geen trappen doen, anders had ik hen al lang in huis genomen”

De woning bleek tijdens de controle van Fluvius eind november niet te voldoen aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften en de gasinstallatie werd afgekeurd. “Ik begrijp dat Fluvius hun werk doet en een oplossing probeert te vinden”, vertelt Véronique. “Op dit moment (29 november 2022, red.) worden nieuwe buizen voor de gastoevoer geplaatst. Alles zal conform de richtlijnen zijn, maar aan onze kant van de straat is de stabiliteit van de ondergrond nog niet voldoende. Een heraansluiting op het gasnet is bij ons nog niet voor morgen”, zucht Véronique.

Véronique was maandag aanwezig op de buurtvergadering, waar het stadsbestuur, Fluvius en Artes verdere uitleg gaven. “We krijgen geen duidelijke antwoorden op onze vragen. Ze vertellen ons al drie vergaderingen op rij hetzelfde. Op het feit dat er een schadefonds voor de dekking van de aanpassingskosten van het gas zou komen, zegt ze: “Eerst zien en dan geloven.”

(LM)