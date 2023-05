Vijf jaar na opening VORK in Kortrijk haalt volksrestaurant kaap van 100.000 bezoekers

De maaltijdbedeling in Kortrijk staat op het hoogste peil ooit. Van maart 2022 tot maart 2023 werden bijna 200.000 maaltijden bedeeld. Dinsdag werd de 100.000ste maaltijd in VORK geserveerd aan Pierre De Bock. Van die 100.000 maaltijden zijn er 32.000 meeneemmaaltijden, die ook in de lift zitten.

Vijf jaar geleden zwaaiden de deuren van volksrestaurant VORK open. De maaltijdbedeling aan huis van Zorg Kortrijk en de maaltijden in de wijkcentra worden sinds 2018 aangevuld met een volwaardige restaurantbeleving. Intussen mag VORK een succes genoemd worden. De opleidingen keuken- en zaalmedewerker leverden al heel wat broodnodige werkkrachten af voor de horeca. “Het aantal maaltijden ging – met een dip tijdens corona – in stijgende lijn en het aantal klanten met sociaal of extra-sociaal tarief groeit”, duidt Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang en Zorg (Vooruit). Vandaag werd de 100.000ste maaltijd geserveerd.

Het OCMW doet al sinds 1978 aan maaltijdbedeling, maaltijden worden bereid in de centrale keuken in De Nieuwe Lente. De maaltijdbedeling aan huis kende een enorme toename tijdens corona en blijft op een hoog peil. Zeven maaltijdbedelers staan in voor vier maaltijdrondes per week en dit voor 550 unieke klanten. “We zetten ze vandaag in de bloemetje voor de ongelooflijke inspanningen die zij sinds de coronacrisis leveren.”

Mini-VORK

Ook in verschillende van de wijkcentra kunnen buurtbewoners een maaltijd nuttigen en sinds corona zijn er diverse afhaalmogelijkheden. Dankzij de investeringen van het lokale bestuur in gezonde en betaalbare maaltijden heeft de maaltijdbedeling in Kortrijk zijn hoogste peil ooit bereikt. “De nood blijft hoog, daarom willen we op termijn doorgroeien van in totaal 200.000 maaltijden op jaarbasis in VORK, aan huis en in de wijkcentra naar 240.000 maaltijden”, aldus de schepen. Binnenkort komen er ook maaltijden in Mini-VORK in de Deelfabriek.

Cijfers