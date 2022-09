Ruim maand na monsterbrand is Sidegro gestart met opruimwerken

Maandag is de firma Sidegro, het afvalverwerkend bedrijf waar vorige maand een zware brand woedde, gestart met de opruimingswerken van de brandsite langs de Trakelweg. “We vinden het vooral jammer dat het bedrijf zelf niet actief communiceert.”

Op donderdagavond 28 juli ontstond er een monsterbrand bij het afvalverwerkend bedrijf Sidegro langs de Trakelweg. De zware brand ging gepaard met een grote, zwarte rookwolk. Bij de brand kwamen asbestdeeltjes vrij uit de golfplaten op het dak van het bedrijf. Die deeltjes kwamen in de omgeving van verschillende woningen in de buurt terecht. “Maandag hebben we een laatste rondgang gedaan. Op een drietal plaatsen hebben we nog kleine fragmentjes asbest gevonden”, aldus asbestdeskundige Peter Nagels. In de overtuiging van de deskundigen is het probleem voor 99,9 procent van de baan. “Dat sluit echter niet uit dat er nog steeds deeltjes uit de bomen kunnen waaien. Als er nu nog deeltjes gevonden worden is het aan de bewoners om die op te ruimen”, aldus Geert Sintobin, algemeen directeur bij de stad.

Duidelijk plan van aanpak

Maandag is Sidegro gestart met het opruimen van de brandsite. “Eigenlijk wou men al enkele dagen na de brand beginnen, maar wij hebben als stad dan gezegd ‘no way’”, aldus de algemeen directeur. De stad eiste dat het bedrijf een gedetailleerd plan van aanpak opmaakte vooraleer die werken opgestart werden. Dat plan is inmiddels goedgekeurd. De werken zullen vermoedelijk tot vrijdag 30 september duren.

Geen actieve communicatie vanuit bedrijf

Ondertussen blijven de buurtbewoners nog met heel wat vragen zitten. Het buurtcomité Leefbaar Sint-Jozef is bezorgd omtrent de gevolgen van de brand. “Verschillende vragen van bewoners hebben ons inmiddels bereikt. Die vragen zijn vaak van technische aard. We zijn momenteel alles aan het oplijsten en de antwoorden aan het voorbereiden”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V). Na het voorval zette de stad via onder andere bewonersbrieven en de pers in op communicatie, maar vanuit het bedrijf zelf blijft het vrij stil. “We zijn minder gelukkig over het feit dat Sidegro niet actief communiceert. Wij hebben hen aangeraden om een communicatiebureau dat gespecialiseerd is in crisiscommunicatie onder de arm te nemen. We betreuren dat dit niet gebeurd is”, aldus Geert Sintobin.

