Buren eisen maatregelen tegen Sidegro na brand en vaststelling asbestverontreiniging: “Onze kinderen durven we niet meer laten buiten spelen”

De boosheid bij de buren van de Sint-Jozefswijk, drie weken nadat de brand bij Sidegro in de Trakelweg voor een asbestregen boven hun woningen zorgde, heeft een hoogtepunt bereikt. “Dat bedrijf hoort hier eigenlijk niet thuis. En wij eisen transparantie. Het brandt daar vaak en dat terwijl er asbest aanwezig is. Een vergadering met alle betrokkenen is aangewezen.” Sidegro is bereid tot een gesprek, ook Stad Roeselare bevestigt mee om tafel te willen gaan.

De brand bij Sidegro dateert al van donderdag 28 juli, maar die smeult drie weken later nog ferm na bij de buurtbewoners van de Sint-Jozefswijk. Bij de brand kwam ook heel wat asbest vrij en de buurtbewoners trekken nu aan de alarmbel. “In 2013 hebben we ons een eerste keer gegroepeerd en onze klachten geformuleerd. Als woonwijk liggen we aan de andere kant van de spoorweg, maar eigenlijk maar enkele tientallen meters van het bedrijf. Als je je wagen hier net gepoetst voor de deur zet, dan is die de dag nadien helemaal in stof”, getuigt Jan Vanmaele. Maar dat valt in het niets bij wat de bewoners recent meemaakten. “Het begon met harde, doffe knallen, net geweerschoten. Blijkbaar typisch voor brandende asbesthoudende cementmaterialen. Daarna volgde een reusachtige roetzwarte rookpluim. Terwijl we stonden te kijken in de veranda, hoorden we het tikkend geluid van neerslaande roetresten op ons verandadak”, blikken buurtbewoners terug.

Het attest van de vaststelling van vervuiling viel in heel wat bussen in de Sint-Jozefswijk.

In meerdere huizen viel ook een brief in de bus waarbij duidelijk werd dat hun perceel beschouwd wordt als door asbest verontreinigd. “Dit zijn echter de ergst getroffen huizen. Asbestfragmenten werden in de straten over de Sint-Jozefsparochie, over villawijk ’t Motje tot aan de watertoren in de Vijfwegenstraat gevonden. Dat moeten dus tientallen, zo niet honderden huizen zijn. Deze bewoners moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen, niet evident als de verzekering niet tussenkomt.”

Buurtbewoner Ronny Watteeuw kon met zijn drone beelden schieten van de brand.

Bij de niet-rood ingekleurde huizen en dus zogezegd niet door asbest verontreinigd hoort ook de woning van Peter Kiepe. “Nochtans heb ik videobeelden als bewijs. De dikke rookpluim passeerde recht boven mijn woning.”

Claire Sioen en Jan Vanmaele wonen in de Guido Gezellelaan, pal tegenover het bedrijf, dochter Julie-Anne Vanmaele huist wat verder op de wijk. “Ook wij hebben het bezoek gehad van de deskundige van SGI Compliance die de eerste vaststellingen deed en daarna kwam ACLS voor de opruiming. Die mensen hebben letterlijk op hun knieën gezeten om alle partikels handmatig weg te nemen. Een immens werk, dat ze minutieus deden. Ze stofzuigden, schepten schors weg, spoelden het verandadak,… Grote waardering voor wat de werknemers presteerden in de grote hitte, met hun beschermpak, 6 op 7 dagen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Ons perceel is dus nu opgeruimd en ‘vrijgegeven’. Maar deze week – nog voor de regenbuien – heb ik eens een kwartiertje door de tuin gelopen. Opnieuw vond ik tientallen stukjes verbrand materiaal, vooral asbest, dat ik met een pincetje in een doos verzamelde. Die fragmenten komen uit bomen of worden meegevoerd met de wind telkens de trein voorbij rijdt of van het bedrijf zelf waar sedert de brand nog niets veranderd is. Voor ons houdt dit niet op. Het is zo dat ik mijn kinderen niet buiten laat stappen, laat staan spelen.”

Straks begint ook het schooljaar en wat verderop zijn ook twee vestigingen van de Sint-Jozefsschool, er is ook een kindercrèche vlakbij. Ook gewezen leerkracht én buurtbewoner John Huvaere vindt dat men veel te licht over de zaak heen stapt. “Als ik dit nu hoor van de kinderen van Julie-Anne, dan vind ik dat ronduit traumatiserend. Als je nooit meer met een gerust hart je kinderen kan laten buiten spelen. In de briefwisseling die we kregen, las ik dat de gevolgen van contaminatie met asbest 30 tot 40 jaar op zich laten wachten. Voor mij zal het van geen tel meer zijn, maar wel voor onze kinderen en kleinkinderen. Er wordt op de wijk ook nog bij gebouwd.”

Geen excuses

Op sociale media toonden heel wat mensen medeleven met het bedrijf en hun medewerkers. “Weet je dat we nog niets gehoord hebben van het bedrijf. Geen excuses, niets. Als je met je buren overeen wil komen, is dat toch wel het minste wat je kan doen.”

John Huvaere: “En dan heb je ook nog de vraag: wie was hier eerst? De eerste woningen dateren hier al van voor de Tweede Wereldoorlog, daarna is de bouwwoede gestart in de jaren 50. Dus al enkele decennia voor Sidegro hier kwam. Bij het kanaal waren oorspronkelijk enkel watergerelateerde bedrijven, maar dat geldt niet voor Sidegro. Ondertussen is het een Klasse 1-bedrijf geworden.”

Open brief

Over de communicatie van de stad Roeselare klinkt men eigenlijk tevreden. Al nuanceert Peter Kiepe. “De stad heeft gedaan wat het moest doen en waarvoor wij belastingen betalen.” John Huvaere vond dat het eerste signaal BE-Alert rijkelijk laat kwam. De eerste filmpjes van de rookpluim dateren van 28 juli om 19.17 uur. “Ons eerste bericht op BE-Alert ontvingen we om 20.32 uur en meldde dat we de ramen en deuren dicht moesten houden, een dag later volgde in de namiddag een tweede, identiek bericht.” Els Becelare, die ook BE-Alert had laten installeren na de brand bij Belcroom, ontving zelfs dat eerste bericht niet. Ronny Watteeuw was met zijn drone boven de site gaan vliegen tijdens de brand. “En toen zag je meteen dat er meerdere brandhaarden waren. Ook niet verwonderlijk, als je ziet wat daar allemaal opeen gestapeld ligt.”

De bewoners richten zich in een open brief aan het bedrijf en naar diverse overheden.

De bewoners hebben dan ook een open brief geschreven. Daarin is al sprake van meerdere branden de jongste jaren. In die brief uit men ook het onbegrip over het feit dat de situatie bestendigd blijft. “Er is daar een hoog risico op brand en dat op een site waar asbest aanwezig is. Niet enkel op het dak, op de website van Sidegro valt ook te lezen dat je er ‘goedkoop en gemakkelijk’ al je afval kwijt kan. Is daar wel controle dat asbest er eigenlijk verwerkt wordt zoals het hoort? Goedkoop en gemakkelijk zijn twee woorden die erg verontrustend klinken in deze context. Van een afvalbedrijf – waarvan vele buurtbewoners zich afvragen of dit wel zo dicht bij woongebied thuis hoort – wordt transparantie verwacht. Een vergadering met alle betrokkenen – Sidegro, het stadsbestuur, de vergunningsverstrekkers, de controlediensten en de verontruste Roeselarenaars – is volgens ons een dringende noodzaak.”

Reactie stad Roeselare

Sidegro is wettelijk in orde met alle vergunningen. Op 20 februari 2020 kreeg het bedrijf langs de Trakelweg een vergunning Klasse 1 toegekend. “Op 4 juli van dit jaar is er nog een controle geweest van de Vlaamse overheid, toen werden er geen onregelmatigheden vastgesteld. De vergunning loopt nog tot augustus 2033”, duidt schepen Stefaan Van Coillie. “Maar dat belet niet dat we als stad uiteraard met de buurtbewoners, Sidegro en hogere overheden in gesprek willen gaan. We begrijpen ook de ongerustheid van de omwonenden.” Op 15 augustus werd door SGI Compliance, de asbestdeskundige aangesteld door de Stad, nog een controle gedaan op de Sint-Jozefswijk. “Toen werden er slechts enkele restjes meer aangetroffen, die meteen werden opgeruimd. Mochten bewoners dit toch opnieuw vaststellen dan kunnen ze hun brandverzekeraar contacteren of indien het om een beperkt aantal resten gaat kan men dit zelf op een veilige manier verwijderen en naar het containerpark brengen. Alle info vindt men overigens op de website van de stad.”