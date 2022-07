Hevige brand in Roeselare kilometersver te zien

Bij containerverhuurbedrijf/afvalverwerkingsbedrijf Sidegro langs de Trakelweg in Roeselare woedt momenteel een hevige brand.

De stad vraagt buurtbewoners om ramen en deuren gesloten te houden. De brand gaat namelijk gepaard met hevige rookontwikkeling.

De brandweer is massaal aanwezig om het vuur te blussen. De oorzaak en of er slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. De brand gaat gepaard met veel rookontwikkeling en is mogelijk giftig.

Heel wat nieuwsgierigen kijken van aan de overkant van het water toe hoe de brandweer het vuur te lijf gaat.

Bij Sidegro kan je terecht voor het huren van containers voor hout, steenpuin, gemengd afval, aarde, alle grondwerken, afbraakwerken en breekwerf. Het is niet de eerste keer dat het brandt in het bedrijf. In 2018 kreeg Sidegro al een paar keer te maken met een brand.

Later meer.

Bekijk via deze link een uitgebreide video van de brand op Facebook.