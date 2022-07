Omwonenden bedrijfsbrand Roeselare krijgen asbestexpert over de vloer

Door een zware bedrijfsbrand donderdagavond bij afvalverwerker Sidegro raakten drie loodsen vernield. Verschillende asbestdeeltjes belandden ook op straat, op daken en in nabijgelegen tuinen. De getroffen huizen werden inmiddels in kaart gebracht. Vrijdag kregen de betrokkenen een expert over de vloer om de exacte asbestvervuiling in kaart te brengen.

Donderdagavond woedde een zware uitslaande bedrijfsbrand bij het bedrijf Sidegro langs de Trakelweg. Hoe de brand precies ontstond, is nog niet duidelijk. Het opgeslagen huisafval vatte er plots vuur. Een zwarte rookpluim was tot kilometers ver te zien. De brandweer snelde massaal ter plaatse om te blussen en bleef de hele nacht ter plaatse. Ook vrijdag werd er nog nageblust. De bluswerken liepen kort na de middag op hun einde.

Tot dat ogenblik werd gevraagd aan buurtbewoners om hun ramen en deuren dicht te houden om zo mogelijke irritatie door de rook te vermijden. Bij de bedrijfsbrand raakten drie loodsen beschadigd. Twee ervan zijn helemaal vernield, een andere is voorlopig niet meer bruikbaar.

Asbest

“Bij de brand zijn door de rookpluim delen van het asbesthoudend dak verspreid in de richting van de Rumbeeksesteenweg. Een gespecialiseerde firma en de civiele bescherming kwamen al langs om na te zien binnen welke perimeter de asbestdeeltjes gevallen zijn. De straten werden inmiddels gecontroleerd en gereinigd”, aldus de Roeselaarse burgemeester Kris Declercq (CD&V).

Heel wat asbestdeeltjes kwamen ook op woningen of in de tuinen terecht. “De getroffen huizen zijn inmiddels in kaart gebracht en de betrokkenen worden op vrijdag allemaal bezocht. Het gaat over een vijftiental woningen”, weet de burgemeester.

Vuurwerk

Onder andere Jan Vanmaele kreeg vrijdag een asbestexpert over de vloer. Hij woont met zijn vrouw in de Guido Gezellelaan, vlak achter het getroffen bedrijf. “We dachten donderdagavond dat er plots een vuurwerk werd afgestoken. Onze dochter belde ons op dat we onmiddellijk ramen en deuren dicht moesten houden. We zijn heel de tijd binnengebleven.”

In de tuin van Jan werden vrijdagochtend verschillende grijze stukjes asbest aangetroffen. Vanuit de stad werd een brief opgemaakt met tips die getroffen bewoners kunnen helpen. “We raden aan om uw verzekeringsmaatschappij te contacteren. De verzekeringsexperten kunnen eventuele schade vaststellen en de eventuele sanering verhalen op de verzekering van het bedrijf”, luidt het in de brief.

Uitleg

Jan kreeg bij het bezoek van de asbestexpert ook nog uitleg over wat asbest precies is en wat je wel of beter niet doet. “Eerlijk gezegd wist ik er zelf niet veel over. De honden hebben we na de brand even elders anders ondergebracht, maar of we bijvoorbeeld zelfgekweekte groenten mogen eten, wisten we niet.”

Daarover hoeft Jan zich alvast geen zorgen te maken. Groenten uit de eigen tuin eten mag, al raadt men aan om die goed te spoelen.