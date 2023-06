Menense Ludivine Joubert maakt met Luvie Me kinderdroom waar

Ze liet een goedbetaalde baan voor wat het was, om zich in een waanzinnig avontuur te storten. Het was een kinderdroom die realiteit werd, eentje die ondertussen al klanten tot in Marbella wist op te trommelen. Met Luvie Me biedt Ludivine Joubert (37) handgemaakte kledij aan, voorzien van een speciale toets.

Corona bracht heel wat leed met zich mee maar heel erg soms zorgde het ook voor een omwenteling in het leven van de mensen. Zo ook bij de Menense Ludivine, die besloot om het over een volledige andere boeg te gooien. “Al meer dan tien jaar speelde ik met het idee om zelf kledij te gaan maken, en eenmaal het in je hoofd zit, krijg je het er natuurlijk niet meer uit. Toen corona de wereld in een gemene grip hield, kwam bij mij de klik. Het was nu of nooit en ik begon mijn eigen merk.”

Allemaal unieke stukken

De onderneemster installeerde een naaiatelier in haar living en kon in oktober 2020 al uitpakken met een eigen reeks hoodies. “Het idee werd meteen door de mensen goed ontvangen en dan ging het als een lopend vuurtje. Ik organiseerde al modeshows en klanten tot ver buiten de landsgrenzen weten me te vinden. Vooral het feit dat alles ‘piece unique’ is, valt goed in de smaak. Van A tot Z wordt ieder stuk hier handgemaakt en dat maakt alles ook erg personaliseerbaar. Ik kan er mijn creativiteit in kwijt en zo blijft het gamma ook groeien. Ondertussen heb ik kledij voor leeftijden van 0 tot 99 jaar en er komen nog heel wat nieuwigheden aan.”

37.000 volgers

Vooral op sociale media is het merk van Ludivine een regelrechte hype, iets waarvoor de creatievelinge zelf maar al te graag de mouwen opstroopt. “Op Instagram heb ik bijvoorbeeld bijna 37.000 volgers, meteen ook de manier waar ik het meest van al verkopen uit genereer. Ik gooi daar geen enorme budgetten tegen maar doe alles zelf. Foto’s en video’s maken, die publiceren, delen en mensen stimuleren. Die persoonlijke aanpak wordt echt gewaardeerd en zo heb ik ondertussen al trouwen klanten uit Knokke tot in Marbella. Dit jaar lanceer ik meteen ook een nieuwe reeks met bamboedoekjes, onmisbaar voor wie een zowel handig als ecologisch product in huis wil halen. Meer informatie is steeds op onze website terug te vinden.”

Info: www.luvieme.eu