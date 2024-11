Julie Depotter is medezaakvoerder van Depotter Vastgoed: “Mensen blijven graag in Ieper wonen”

Voor Julie Depotter in 2018 haar broer kwam vergezellen bij Depotter Immo studeerde en werkte ze in Parijs, Londen, Brussel en Amsterdam. Om de connectie met haar thuisstad niet te verliezen, engageerde ze zich in Rotaract Ieper-Poperinge, onder meer als voorzitter.

Julie Depotter (33) groeide op in de schaduw van de Sint-Maartenskathedraal. “Mijn ouders hadden een bank- en verzekeringskantoor op de Leet”, vertelt Julie. “Ik vond dat super. Als je buitenkwam had je rechts een bakker en links een supermarkt. Alles was binnen handbereik en er was vaak iets te doen. Bijvoorbeeld de Dolle Dagen en Tooghedagen waren hoogdagen voor mij. Ik keek daar echt naar uit als kind. Ook met de rally kon ik de wagens in het servicepark zien vanuit het raam in mijn kamer.”

Toch vloog je al heel snel het nest uit.

“De laatste twee jaar van mijn middelbaar deed ik op internaat in Gent. Dat was een impulsieve ingeving. Ik was gewoon om letterlijk onder de kerktoren te wonen de school was op wandelafstand en ik had zin om mijn vleugels uit te slaan en de wijde wereld te zien. Na mijn studies handelswetenschappen in Kortrijk en Leuven studeerde ik nog een jaar finance in Parijs en Londen. Meteen daarna heb ik zes maanden in Amsterdam gewerkt. Daarna was ik ook een aantal jaar werkzaam in Brussel.”

Je houdt wel van avontuur?

“Ja, dat zit wel een beetje in mij. De jonge Julie had wel nood aan zulke uitdagingen. Die buitenlandse ervaringen vond ik echt wel heel leuk, al waren er ook wel minpuntjes. Een van de dingen die ik in grote steden minder leuk vond is dat je toch een nummer bent. Dat alles heel anoniem is. Ook de balans work-life is beter in de Westhoek. We verliezen hier veel minder tijd aan files.”

Waarom ben je teruggekeerd naar Ieper?

“Mijn broer Matthieu had in Ieper een zaak gestart. Die was doorheen de jaren zo gegroeid dat hij op een keerpunt stond. Hij zocht een financieel profiel om hem te ondersteunen. Ondertussen kwam mijn man ook in zijn familiebedrijf. Dan hebben we beslist dat het tijd was om terug te keren naar de roots.”

Je zat ook in Rotaract Ieper-Poperinge. Hoe ben je daarbij terechtgekomen?

“Ik was 18 jaar en stapte erin zonder dat ik iemand kende. Aangezien ik op dat moment op internaat zat wou ik op die manier mijn connectie met Ieper blijven behouden. Uiteindelijk zat ik in Rotaract tot mijn dertigste en ben ik zelfs een jaar voorzitter geweest. Ik heb ook de quiz opgericht die nu nog altijd jaarlijks plaatsvindt. Dat is wel leuk om te zien dat de traditie in stand gehouden wordt. Daar ben ik wel trots op.”

Je werkt in de schaduw van de Menenpoort. Heb je iets met het oorlogsverleden van Ieper?

“Ik ben daar niet zo fel mee bezig, maar onlangs ben ik wel voor de eerste keer naar het herdenkingsconcert geweest in de kathedraal. Een beetje onverwacht, maar het was prachtig. Ik besefte daar dat we het als Ieperlingen allemaal zo vanzelfsprekend vinden. Bijvoorbeeld de Last Post: als Ieperling ga je daar niet meer zo vaak naartoe, maar als je er eens bij stilstaat besef je hoe impressionant dat allemaal is. Eens je elders gewoond en gewerkt hebt, weet je hoe goed we het hebben in Ieper.”

Heb je zicht op de toestand van de vastgoedmarkt in Ieper?

“We merken dat de vastgoedmarkt actief blijft. Tijdens de coronacrisis zijn de vastgoedprijzen omhoog gevlogen, waardoor betaalbaar wonen een beetje onder druk stond. Nu is dat weer een beetje aan het kalmeren. Je voelt dat mensen wel graag blijven wonen in Ieper, en dat ook de deelgemeenten en randgemeenten winnen aan populariteit.”

Jullie namen in februari nog White House over. Hoe belangrijk is groei voor jullie?

“Het is wel een groeiverhaal geweest. Toen ik erbij kwam, had je mijn broer en een arbeider. Op dat moment ben ik gestart samen met een makelaar en ondertussen hebben we er nog een makelaar en een bediende bij. Ook op het vlak van projectontwikkeling groeien we. We begonnen met het bouwen van vijf huizen, het volgende project is 18 appartementen en twee handelsruimtes hier in de Frenchlaan. Wij zijn wel van het principe dat we eerder kwalitatief willen groeien. We hechten veel belang aan een goeie basis en een goeie structuur. Dat is dan ook een beetje mijn insteek. Ik heb graag dat processen vlot lopen. Vergelijk het met een huis. Eens de funderingen van je bedrijf goed zijn, dan kun je in hoeveelheid groeien. Dat is een wisselwerking.”

Heb je nog grote dromen of ambities?

“Ik reis graag en ik zou dat graag doorgeven aan mijn kinderen. Ik hoop dat we met het gezin nog mooie reizen kunnen maken. Mijn man en ik hebben doorheen de jaren al veel gereisd en we doen telkens een ander continent aan: Azië, Afrika, Zuid-Amerika… Nu zijn we op het punt dat we weer eens moeten terugkeren naar Zuid-Amerika. Ook in het reizen hou ik wel van het avontuurlijke: rondtrekken en dingen bezoeken. Bijvoorbeeld in Cuba sliepen we echt bij de mensen thuis om de couleur locale te proeven.”