Gabriël Vandenbroucke (75) bracht ‘Lachvitamientjes’ uit: “Ik hou lijstje bij met al mijn woordspelingen”

Anderhalf jaar nadat hij zijn boekje ‘Lachvitamientjes’ uitbracht, schrijft Gabriël Vandenbroucke (75) nog steeds iedere dag een grappig versje of woordspeling op zijn Facebookpagina. Opgroeien deed Gabriël in Kortemark, maar hij woont al meer dan veertig jaar in Ieper.

Gabriël Vandenbroucke Privé Gabriël werd geboren in Roeselare op 6 juli 1950. Hij is getrouwd met Martine Rosselle. Samen hebben ze één zoon Frederik en een kleindochter Dieuwke. Gabriël woont in de Augustijnenstraat. Loopbaan Hij studeerde één jaar Germaanse Talen, maar zonder succes. Vervolgens ging hij aan de slag bij de spoorwegen als boekhouder. Sinds 2010 is hij met pensioen. Vrije tijd Etymologie, taal, sociale media. Auteur van het boekje ‘Lachvitamientjes’. Verzamelaar van het werk van striptekenaar Gray (Graham Croucher).

“Ik ben ondertussen vijftien jaar ontspoord”, vertelt Gabriël Vandenbroucke als hij het over zijn pensionering als boekhouder voor de NMBS in Brussel heeft. Het is een van de vele woordspelingen die hij tijdens het interview uit zijn mouw schudt. Vijf jaar geleden begon hij die woordspelingen in korte gedichtjes te draaien, die hij in 2023 bundelde in het boekje ‘Lachvitamientjes’.

Hoe is dat begonnen?

“Het eerste gedichtje dat ik schreef was toen Remco Evenepoel in die ravijn reed in de Ronde van Lombardije in 2020. Het ging zo: ‘Remco reed in een ravijn, mocht het een busje geweest, sprak men dan in het diepe dal van een soort CAR-NA-VAL’. Toen ik de eerste vond, dacht ik: ik kan morgen nog zo’n versje maken. Ik heb een lijst van woordspelingen die ik al bijhoud van mijn 35ste, maar het is niet altijd gemakkelijk om die woordspelingen in een vers te draaien. De meeste inspiratie komt in de badkamer ’s morgens. In de borstzak van mijn hemd zit er altijd een klein boekje om iets neer te krabbelen als ik een ingeving krijg.”

Heb je een favoriet?

“‘Een Burger King in onze straat, wat verderop een Quick die open gaat, McDonalds is ook iets van plan. Komt daar een burgeroorlog van?’. Dat is misschien de ingeving waar ik het meest trots op ben, maar het versje dat het best bij mij past heet Carpe Risum. ‘Pluk de lach, deze zin is mijn dagelijkse metgezel. Ze geeft zin aan mijn leven, waardoor ik me goed voel in mijn vel’. Daarom vond ik dat dit versje het eerste moest staan in het boek.”

Hoeveel exemplaren van dat boekje heb je verkocht?

“Ik liet er 250 drukken, en ik heb er nog negentien liggen. Alles inbegrepen kostte me dat 138.000 frank – ik reken nog graag in oud geld maar ik ben ondertussen uit de kosten. In iedere Vlaamse provincie verkocht ik boeken. Zelfs in de bibliotheek van Hasselt ligt er een exemplaar. In de bibliotheek van Kortrijk zeiden ze: was uw naam Delphine Lecomte geweest, we hadden het gekocht. En ik dacht bij mezelf: die mensen kunnen niet lachen.”

Heb je gedichtjes over Ieper?

“In het boek staan er twee. Onder andere het volgende: ‘Laatst op het stadhuis was ik even groggy, toen ik vroeg aan onze Emmily. Hoeveel mensen werken hier? Toen zei ze met licht plezier: bijna de helft, mijn beste Gaby’.”

Ben je een trotse Ieperling?

“Ja, maar ik heb het wel moeilijk met de term vredesstad. Ik denk dat er een W moet staan in plaats van een V. Als je bedenkt: wat ligt hier niet van doden, die eigenlijk niet hadden mogen sterven. Ik heb hier nog nooit vrede gezien. Bijna iedere toerist komt om een voorouder te herdenken. Ik heb het daar lastig mee. Maar we moeten er mee leren leven. Je ziet het nu ook in Oekraïne. We hebben alleen het geluk dat we het zelf niet moeten beleven.”

Woon je graag in Ieper?

“Ik groeide op in Kortemark. Als kind ben ik ooit met mijn vader eens naar Wijtschate geweest. We passeerden door Ieper en ik zei tegen vader: potverdikke, dat is een mooie stad. Ik zou hier wel nog willen wonen. Maar toen kon ik niet vermoeden dat mijn toekomstige vrouw een Ieperse zou zijn. We zijn fervente wandelaars en daarvoor is Ieper wel een paradijs. Maar ik ben een heel grote fan van Limburg.”

Ben je ook zo geïnteresseerd in de geschiedenis van de stad, zoals jouw zoon?

“Ik leer heel veel bij doordat Frederik voorzitter is van Iepers Kwartier, maar ik ben vooral een grote liefhebber van etymologie. Ik verbeter ook zijn tijdschriften. Ik ben vrij sterk in Nederlands. Dat jaar Germaanse Talen aan de universiteit is dan wel niet gelukt, toch blijft die liefde voor het Nederlands. Ik heb dan ook iets tegen het indringen van Engelse woorden. Monitoren, items… Ik kan dat niet horen. Wie spreekt er nog van een lijfwacht. Het zijn allemaal bodyguards. Ik moet toegeven dat ik er ook tegen zondig.”

Ik zie hier wel een mooie collectie kattenbeeldjes?

“Ja, we zijn wel kattenliefhebbers, en dan vooral mijn vrouw. We hebben gisteren nog de dvd van de Aristokatten gekocht. Onze kat Sting is verwend tot en met. Ze is niet toevallig vernoemd naar de zanger van The Police, want Sting was oorspronkelijk de kat van onze buur, die politieagent was. Ze kwam hier al geregeld binnen, maar toen kreeg hij een hond van zijn dochter. En iedereen weet: katten en honden gaan niet samen, dus hebben wij Sting in huis genomen. Zeven jaar geleden is ze gestorven, maar ondertussen hebben we een tweede Sting.”

Wat brengt de toekomst? Een tweede boek?

“Ik zet nog iedere dag iets op Facebook, dus ondertussen heb ik alweer meer dan 350 gedichtjes. Ik zou wel nog een tweede boek willen uitbrengen, maar dan wel met een uitgever. Ik heb altijd gezegd op mijn werk: ik zal ooit eens een boek uitbrengen, dus ik ben wel trots dat het op mijn 73ste gelukt is.”