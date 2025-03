“Minister Jo Brouns schuift aan tijdens debat over drinkwater”: Nele Ameloot is begaan met de leefbaarheid van de Westhoek

Nele Ameloot (39) is een van de organisatoren van de interessante dialoogavond HELDER op donderdag 27 maart. Ze schreef eerder al een opiniestuk over haar geliefde Westhoek en wil nu woorden in daden omzetten.

Na haar studies bleef Nele plakken in de regio van Gent, maar uiteindelijk keerde ze toch terug naar de Westhoek. Ze woont sinds de zomer van 2022 in het historische centrum van Ieper, vlakbij de Vestingen.

Je hebt Gent niet volledig achtergelaten, want je werkt er nog?

“Inderdaad, ik ben bio-ingenieur. Na mijn studies aan de UGent, doctoreerde ik aan deze universiteit. Na enkele jaren in de privé-sector, keerde ik terug en help ik onderzoekers om de technologie weer naar de markt te brengen en zo dus commerciële toepassingen te vinden, met focus op biotech. Het is fascinerend dat zoiets kleins als een micro-organisme een grote impact kan hebben.”

Wou je altijd al bio-ingenieur worden?

“Vroeger droomde ik van een job als veearts. Natuur en landbouw hebben me altijd al gefascineerd. Uiteindelijk koos ik voor bio-ingenieur en ook dat is een prachtig vak.”

Je schreef onlangs een opiniestuk in De Standaard over de leefbaarheid in de Westhoek.

“Ik had al ervaring met wetenschappelijke artikels in Knack, maar nu was het nog totaal iets anders. Toen bekend raakte dat de drinkwaternormen minder streng werden, vond ik dat er weinig reactie kwam van de mensen. Mocht dit in Gent gebeuren, waren er al protesten uitgebroken. (lacht) Deze streek heeft zoveel te bieden en we mogen echt trots zijn op de Westhoek. Ik kroop in mijn pen en naast de drinkwaternormen, had ik het over de leefbaarheid en mobiliteit in het algemeen. We mogen ons niet laten doen.”

Kwam er veel reactie op je opiniestuk?

“Absoluut. Zelfs van iemand uit de Oosthoek, de regio rond Maastricht. Ze vonden het herkenbaar. Naar aanleiding van het stuk werd ik ook uitgenodigd voor de expertengroep van het Plattelandspact, onder leiding van minister Hilde Crevits. Ik voel dat het wel iets losgemaakt heeft.”

Het bleef niet bij een opiniestuk. Er komt nu ook verdere actie.

“Het leek me een goed idee om mijn woorden om te zetten in daden. In Ieper kan je als burger meer impact hebben op de beleidsmensen dan bijvoorbeeld in een grotere stad als Gent. Ik kende schepen Eva Ryde al en via via kwam ik in contact met de Milieuraad, schepen Miguel Gheysens en enkele mensen van de dienst landschap. Zo rijpte het idee om een dialoogavond te organiseren. Het was een constructieve samenwerking.”

Die avond komt er donderdag aan. Het heet HELDER en gaat door in Auris. Wat mogen we verwachten?

“De avond is in twee delen opgesplitst. In het begin gaan we meer in op de feiten. We konden enkele grote namen strikken. Er komt een professor uit Amsterdam, die expert is op vlak van PFAS en pesticiden. Ook De Watergroep en iemand van de Provincie West-Vlaanderen komt spreken. Daarna is er een debat met onder meer minister Jo Brouns. Mieke Dumont zal het debat modereren. Mensen die komen luisteren, kunnen op voorhand vragen insturen.”

Je haalde het daarnet al even aan: mobiliteit en bereikbaarheid vind je ook heel belangrijk.

“Ik reis vaak met de trein naar Gent en in Ieper verplaats ik me zoveel mogelijk met de fiets. Ik ben sinds een tweetal jaar actief bij de Fietsersbond. Vorig jaar lanceerden we een succesvolle campagne met raamaffiches met een katje op de fiets. Die sensibilisering heeft iets teweeggebracht en elke partij had van mobiliteit een speerpunt gemaakt.”

Je bent niet opgegroeid in Ieper. Verliep de aanpassing vlot?

“Absoluut. Mijn vader zijn familie is afkomstig van Dikkebus en mijn oma woonde in Ieper. Mijn ouders wonen langs de IJzer in Diksmuide. Ieper is fantastisch en we vertoeven graag in de natuur. We doen ook graag een uitstapje naar Heuvelland: instant vakantiegevoel in de achtertuin.”

Heb je verder nog passies?

“Vooral een muzikale passie. Ik ben al 16 jaar trompettiste bij Ypriana. Muziek is een uitlaatklep en het is een van de redenen dat we weer in de Westhoek beland zijn. Naast Ypriana speel ik nog in The Pink Jazz Band en zing ik bij Canta, het volwassenkoor van Chorus. Ook onze dochters Stella en Rosa hebben de smaak voor het zingen te pakken.”

Meer info: https://www.ieper.be/helder– Vragen kan je insturen via: https://forms.groupinvolved.be/helder– vanaf 28 maart kan je HELDER online herbekijken.