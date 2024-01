Dylan Vandewaetere (31) wordt de nieuwe directeur van Zorg Kortrijk

Dylan Vandewaetere is de nieuwe directeur van Zorg Kortrijk. Zorg Kortrijk bundelt het volledige zorgaanbod van het lokale bestuur: vijf woonzorgcentra en een dagcentrum, kinderopvang Blokkenhuis en De Puzzel en de thuiszorgdiensten van het OCMW. Hij kwam als sterkste kandidaat uit de selectieprocedure en werd op maandag 8 januari aangesteld door het stadsbestuur. Dylan kan ondanks zijn relatief jonge leeftijd al heel wat praktijkervaring voorleggen en koppelt dit aan een grote kennis van management in de zorgsector.

Philippe De Coene, schepen van Zorg legt de aanstelling uit: “Dylan Vandewaetere heeft al zijn sporen verdiend als stafmedewerker en leidinggevende binnen de zorg. Zo is hij de drijvende kracht achter onze nieuwe Zorgcampus Condédreef die in 2024 de deuren opent. Zijn expertise, ervaring en zin voor vernieuwing zullen nu ten goede komen van heel Zorg Kortrijk.”

Dylan Vandewaetere, de kersverse directeur van Zorg Kortrijk, is alvast tevreden en ambitieus: “Na enkele jaren in de verschillende onderdelen van Zorg Kortrijk te hebben gewerkt, werd me al snel duidelijk welke troeven Zorg Kortrijk in handen heeft. Mensen met gouden handen die onze bewoners, kinderen en gebruikers een warm hart toedragen. Samen met hen wil ik werk maken van de verdere uitbouw van een kwalitatief, innovatief en buurtgericht zorgaanbod in Kortrijk.”

Jong, maar ervaren

Na het vertrek van directeur Stijn Vandommele, die een nieuwe uitdaging aangaat als directeur van een privaat woonzorgcentrum in Kluisbergen, was de directeursfunctie bij Zorg Kortrijk vacant. Met Dylan Vandewaetere (31) komt nu een jonge kracht aan het roer die toch al heel wat ervaring opdeed in de zorgsector.

Dylan werkt sinds 2018 voor Zorg Kortrijk, op vandaag heeft hij de leiding over woonzorgcentrum Sint-Jozef en residentie Ten Olme (assistentiewoningen). Voorlopig zal hij deze functie combineren met die van directeur van Zorg Kortrijk. Dylan combineerde zijn werk de laatste jaren met een masteropleiding in het management en beleid van de gezondheidszorg aan de universiteit van Gent, waar hij afstudeerde in juni. Hij is dus reeds sterk vertrouwd met de werking van de zorg, zowel de theorie als de praktijk.

Ook buiten het werk laat de zorg Dylan niet los. Hij heeft een vriend en moeder die in de zorg werken en zet zich in zijn vrije tijd in voor mensen met een beperking.