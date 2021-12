Doe-het-zelf zaak Joye-Den Baes bestaat veertig jaar: “Hopen dat het geplande feest volgend jaar kan plaatsvinden”

2021 was een speciaal jaar voor doe-het-zelf zaak Joye Den Baes. De familiezaak, die in Lichtervelde sinds jaar en dag een gevestigde waarde is, mocht namelijk 40 kaarsjes uitblazen. Helaas konden de festiviteiten en de opendeurdag die de uitbaters gepland hadden door corona niet doorgaan. De familie Joye kijkt nu naar 2022 om hun jubileum te vieren.

Walter Joye (69) wist al op jonge leeftijd dat hij ooit zelfstandige wou worden. In 1981 vatte hij de koe bij de hoorns en startte samen met zijn vrouw Marga Den Baes (65) een kleine doe-het-zelf winkel in de Beverenstraat in Lichtervelde. Door de jaren heen is de zaak echter fors uitgebreid.

“Het is begonnen met een kleine winkel met gereedschap, maar doordat we telkens meer vraag kregen om bepaalde zaken aan te bieden en er de opportuniteit was om grond of panden bij te kopen, zijn we ondertussen een uit de kluiten gewassen zaak geworden met een groot magazijn”, vertelt Walter.

Altijd stand gehouden

Het was een komen en gaan van doe-het-zelf zaken in Lichtervelde, maar Joye Den Baes was de enige die altijd stand hield. “We kunnen niet klagen: we hebben steeds goed gedraaid. Ook de komst van de grote ketens zoals Gamma of Hubo hebben niet zo’n grote invloed gehad. We zijn dan ook een bekende zaak in Lichtervelde en omgeving.”

Opvolging verzekerd

Ondertussen genieten oprichters Walter en Marga van hun welverdiend pensioen en hebben zonen Stijn (40), Tom (36) en Tim (28) het roer overgenomen. Al moeten de klanten Walter en Marga niet missen. “Ik spring nog geregeld bij in de winkel, puur voor mezelf, om me wat bezig te houden,” aldus Walter, “maar het heffen en sleuren moet ik tegenwoordig aan mijn zoons overlaten. Zij houden de zaak nu draaiende en ontfermen zich ook over de webshop.”

En dat feest voor het 40-jarig bestaan van DHZ Joye Den Baes, dat komt er ook nog, al is het wel nog even afwachten wanneer.

“Het zijn onzekere tijden, dus we wachten nog even om een datum te prikken en een en ander te organiseren”, klinkt het. “Ook wat de toekomst van de zaak betreft, kijken we even de kat uit de boom.”

“Wat wel zeker is: in de eerste lockdown zijn mensen terug meer beginnen klussen in huis, dus een Doe-Het-Zelf zaak als de onze blijft relevant. De Lichterveldenaren mogen gerust zijn: we blijven nog even doorgaan. De zaak is in goeie handen bij onze zonen.” (LH)