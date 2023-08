Bloemist Kris Steen viert 25-jarig bestaan Creaflor: “Dankbare job: wie wordt er niet blij van bloemen?”

Kris Steen staat met Creaflor een kwarteeuw tussen de bloemen in Wenduine. Zowat zijn hele leven speelde zich af in de winkel: behalve de agapanthus africanus, leerde hij er ook zijn vrouw Martine kennen. “Een boeketje rozen kan wonderen doen.”

Donderdag 13 augustus 1998, halftien ’s morgens: Kris opent voor de eerste keer de deuren van bloemenwinkel Creaflor in de De Smet de Naeyerlaan. “Midden in het seizoen, net op tijd voor de Antwerpse mama’s die op 15 augustus in de bloemetjes gezet worden”, glimlacht hij. Een jaar of vier eerder had Kris in Loppem al de Cascade – ook een bloemenwinkel – geopend. “Tijdens mijn opleiding tot florist had ik Carine leren kennen, die hier vóór mij de winkel uitbaatte. Als ik toevallig in de buurt was, sprong ik altijd even binnen”, klinkt het. Toen hij op een dag te horen kreeg dat Carine ermee zou stoppen en maar geen overnemer vond, voelde Kris zich geroepen. “Allez Carine, zo’n mooie winkel, zei ik.”

Nooit verveeld

De rest was geschiedenis. Kris vond al snel zijn draai in Wenduine. “Behalve een paar oude schoolkameraden kende ik hier niemand. Maar het was wel hoogseizoen, dus direct vollen bak. Die klanten van het eerste uur komen hier 25 jaar later nog steeds – al teer ik eigenlijk voor 80 procent op de locals”, aldus Kris. In dat kwarteeuw tussen de bloemen heeft hij zich naar eigen zeggen nog nooit een dag verveeld. “Ik maak duizenden boeketten per jaar, maar het blíjft speciaal. Het is een erg dankbare job: wie wordt er nu niet blij van een boeket bloemen? Zelfs als je ze ‘s morgens vroeg uit hun bed belt, vinden mensen dat niet erg. Zolang je maar bloemen bij hebt (lacht).”

“Er is me vaak gevraagd of ik graag de bloemetjes buitenzet, ja”

Kris leerde ook zijn vrouw Martine kennen in de winkel. “Zij deed hiernaast extra’s in ‘t Cuisientje, en op een dag stond ze hier met haar mama. Ik was meteen verliefd op haar. Het heeft een tijdje geduurd, maar met wat hulp van de bloemetjes – een boeketje rozen kan wonderen doen – is het dan toch gelukt. We zijn nu al 22 jaar samen”, klinkt het.

Urban jungle

Kris zag trends komen en gaan. “Zo is het veldboeket vandaag weer helemaal terug. Back to the seventies. Corona heeft onze business overigens ook geen windeieren gelegd: ik heb nooit zo veel boeketjes rondgebracht als toen. In volle lockdown beleefden we de beste moederdag ooit, en ook de buitenplanten – voor tuin en terras – zijn sinds corona enorm geboomd. Bij jonge mensen is de urban jungle – de groene woontrend – op dit moment helemaal in”, aldus Kris. Een gouden raad van bloemist tot bloemist: zorg dat je je vak kent. “Als een klant om agapanthus africanus vraagt en dat klinkt als Chinees, zoek het dan op. Een goede bloemist heeft daarnaast ook kennis van kleuren en oog voor detail.”

In de bloemetjes

Of Kris altijd al iets met bloemen gehad heeft? “Ik plukte ze als kind graag voor mijn mama”, knipoogt hij. In de afgelopen 25 jaar kreeg hij wel eens de vraag of hij graag de bloemetjes buitenzet. “Een voor de hand liggende opmerking als ik ‘s ochtends de stoep voor de winkel versier”, lacht Kris. “Ongelofelijk ook hoeveel mensen er mij aanspreken wanneer ik met een boeketje bloemen over straat loop: zijn die voor mij? Maar goed, na een kwarteeuw tussen de bloemen hoort dat er natuurlijk bij. Tijd om mezelf nu eens in de bloemetjes te zetten (lacht).”