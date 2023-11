Zwevezele is op zoek naar lokaal talent voor gedichtenwandeling: “We willen iedereen laten kennismaken met dichtkunst”

Vanaf eind januari 2024 zal er een gedichtenwandeling in het centrum van Zwevezele plaatsvinden. Iedereen kan zijn of haar gedicht rond het thema ‘thuis’ insturen tegen 1 december. De lokale gedichten zijn daarna te bewonderen tijdens het uitgestippelde parcours.

De gedichtenwandeling is in handen van de bibliotheek en de bibliotheekraad en komt er naar aanleiding van de poëzieweek. “De gedichtenwandeling is een perfecte manier om poëzie toegankelijker te maken”, weet Stijn Verkinderen voorzitter van de bibliotheekraad. “Door gedichten op een laagdrempelige manier te delen in de vorm van een wandeling, hopen we een breder publiek te inspireren en te laten kennismaken met de schoonheid van de dichtkunst, ongeacht hun achtergrond of ervaring.”

Ook voor kinderen

Het thema van de poëzieweek is ‘thuis’. “Voor de uitwerking van de gedichtenwandeling zijn we nog op zoek naar mooie gedichten over dit thema”, vult schepen van Cultuur en Bibliotheek Brecht Warnez nog aan. “We willen tijdens deze wandeling aandacht hebben voor lokaal talent. Daarom roepen we inwoners op om zelfgeschreven gedichten door te sturen”.

Nieuw dit jaar is dat ook kinderen kunnen deelnemen door het insturen van een elfje, dat is een kort gedichtje van elf woorden. Deze oproep wordt via de gemeentelijke scholen verspreid.