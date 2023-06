Vishandelaar Lorenzo (59) bouwt refter om tot galjoen, beelden spreken tot de verbeelding: “Met wat verbeelding kan je heel veel”

Donderdag is Oostende voor Anker van start gegaan en voor de gelegenheid heeft Lorenzo Coopman (59) een ruimte in zijn viswinkel omgebouwd tot de binnenkant van een galjoen uit de Middeleeuwen. De beelden spreken voor zich. “Wie dat wil, kan hier een bezoekje komen brengen”, zegt de man trots.

Oostende voor Anker lokt jaarlijks tienduizenden bezoekers naar de badstad. Vier dagen lang staat Oostende dan ook in het teken van de maritieme sector. Het is dan ook het grootste maritieme festival aan de Noordzee. Nog tot en met zondag 4 juni komen de bezoekers er alles te weten over historische schepen en ambachten.

Voor die gelegenheid ging Lorenzo enkele maanden geleden aan de slag en het resultaat mag er zijn. “Het idee ontstond uit het feit dat er langs deze kant van de Oosteroever – de kant van de vismijn – amper toiletten zijn voor bezoekers”, vertelt Lorenzo. “Daarom besloot ik om mijn toilet ter beschikking te stellen tijdens Oostende voor Anker en dat ook daarna nog te doen.”

Galjoen

“Ik heb alles zelf gemaakt. De attributen, zoals de ouderwetse duikerhelm, de piano en de luster, heb ik allemaal tweedehands gekocht”, klinkt het.

Lorenzo ging echter nog net iets verder en maakte in een binnenruimte, die vroeger fungeerde als refter voor zichzelf en zijn personeel van de viswinkel, de binnenzijde van een galjoen na. “Ik heb hier 2,5 maanden aan gewerkt, telkens na mijn uren in de winkel”, gaat het verder. “Hoeveel geld hierin gekropen is? Toch al snel zestigduizend euro. Ik wou iets waar de mensen versteld van zouden staan en daar ben ik best wel in geslaagd.”

Lorenzo opende Vishandel Lorre langs de Natiënkaai in 2006. “Ik werkte vroeger altijd al in de bekende viswinkel van mijn tante: Florida in de Alfons Pieterslaan”, legt de man uit. “Toen ze op pensioen ging, werkte ik hier en daar in andere viswinkels om extra ervaring op te doen, om in 2006 mijn eigen winkel te openen.”

Het resultaat mag er zijn.

Na al die jaren was Lorenzo dus op zoek naar een investering. Daar is echter wel wat zoekwerk in gekropen, maar ik ben wel blij met het resultaat. Alleen is het jammer dat er zoveel administratie aan te pas komt, om eventueel mensen hier iets te laten drinken. Dat was mooi geweest, maar dat ga ik dus niet doen. Iedereen die dat wil, kan er wel een bezoek aan brengen", aldus Lorenzo.

Smaak te pakken

De ramen zijn televisieschermen en daardoor waan je je echt onder water. Ook het haardvuur wordt door een televisiescherm geïllustreerd. “Met wat verbeelding kan je heel veel”, weet de vishandelaar. “De bedoeling is dat ik ook de winkel zelf nog op die manier zal inrichten. Ik heb de smaak te pakken. Ik ben nu al bezig met het uittekenen van de plannen en na de zomer ga ik aan de slag.”