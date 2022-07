Taz Youth zorgt voor zomerevenement voor en door jongeren tijdens TAZ

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus organiseren enkele jongeren van TAZ Youth in jongerenmuziekcentrum OHK in het oud zwembad een exclusief evenement voor jongeren tussen 15 en 26 jaar. Het is de tweede keer dat dit evenement plaatsvindt.

Elke zomer is Theater Aan Zee een vaste waarde in Oostende. Omdat jongeren soms nog moeilijk hun weg vinden naar het grote cultuurfestival, wordt meer dan ooit ingezet op TAZ Youth. Zo werd in samenwerking met Theater Aan Zee een alternatief programma uitgewerkt specifiek voor deze doelgroep. Op 5 en 6 augustus is er een exclusief evenement waarbij jongeren op een laagdrempelige en originele manier in contact worden gebracht met cultuur. Op het programma staat voor ieder wat wils met bijvoorbeeld een karaokehok en concerten van bands als Late Born, Gisèle, ENO en Meltheads. Na de concerten staan er ook telkens dj’s klaar om de avond mooi af te sluiten. TAZ Youth verwelkomt ook graag iedereen in hun eigen zomerbar, waar je kan genieten van de avondconcerten. “De bedoeling van de tweedaagse is vooral jongeren samenbrengen en een gezellige sfeer creëren. Wij bieden een originele plek waar we cultuur zullen overbrengen naar onze leeftijdsgenoten”, zegt Imke De Smyter, medeoprichtster van TAZ Youth.

TAZ Youth is de jongerenwerking van Theater Aan Zee. De oprichters leerden elkaar kennen op de jongerenjury van TAZ die elk jaar werd georganiseerd door mu-zee-um. Ze willen tijdens het zomerfestival een cultureel aanbod organiseren van, voor en door jongeren tussen 15 en 26 jaar.

Tickets met de Jongerenpaz

Voor jongeren werd dit jaar de TAZ jongerenpaz in het leven geroepen. Iedereen tussen 13 en 25 jaar krijgt maar liefst 50 procent korting op alle voorstellingen en optredens. Om nog van dit voordeel te genieten, moet je je wel registreren en eenmalig een jongerenpas kopen voor 5 euro. Aan de ingang van de voorstelling moet je je identiteitskaart tonen. Omdat het hoofddoel van TAZ Youth jongeren verbinden is, zorgen ze ervoor dat de jeugd ook voor TAZ Youth hun jongerenpaz kunnen gebruiken om aan een lage prijs te genieten van het programma. De dagtickets met jongerenpaz zijn te verkrijgen voor 4 euro en voor slechts 6 euro kan je genieten van beide dagen. Ook zonder jongerenpaz zijn tickets verkrijgbaar.