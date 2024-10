“Al verschillende zakdoeken volgesnotterd tijdens repetitie”: Nooni (14) uit Bredene speelt in nieuwe musical over Amerikaanse ‘school shootings’

Nooni Merchiers legde op haar 14de al een straf parcours af. Zo dook ze twee jaar geleden op in The Voice Kids, schitterde ze als Oompa Loompa in ‘Charlie and the Chocolate Factory’ en was ze onlangs ook nog te zien in de musical ‘Marie-Antoinette’. Met de nieuwste productie van The Singing Factory is de jonge Bredense, afkomstig uit de Haanse deelgemeente Vlissegem, alweer aan een nieuwe uitdaging toe: vanaf 1 november staat ze met ‘Vrijdag’, het pakkende relaas van een Amerikaanse ‘school shooting’, op de planken van het Zuiderpershuis in Antwerpen.

The Singing Factory verwierf de voorbije jaren naam en faam met een reeks opvallende jongerenmusicals rond niet-alledaagse, maatschappelijk relevante, thema’s.

Na onder meer Magdalena (over het misbruik in de katholieke kerk), June Foster (omtrent pleegouderschap) en If I Fall (rond de gevaren van sociale media), brengt het productiehuis vanaf vrijdag 1 november een gloednieuwe, pakkende musical over het helaas brandend actuele thema van de Amerikaanse school shootings op de planken in Zuiderpershuis Antwerpen.

“Het thema lijkt misschien een beetje ver van ons bed, maar Vrijdag drukt je meteen met de neus op de feiten: de school shootings zijn in Amerika dagelijkse realiteit”, zegt Nooni, die zelf ook danig onder de indruk was van het verhaal. “Ik heb al verschillende zakdoeken volgesnotterd tijdens de repetities”, glimlacht ze.

“Ook het schitterende zangkoor draagt daar veel aan bij, maar het verhaal van Vrijdag grijpt je echt bij je nekvel. Dat komt doordat het zo uit het leven gegrepen is: wat als het hier op een dag ook bij ons op school zou gebeuren? Ik mag er niet aan denken”, klinkt het.

Drukke tijden

Het zijn drukke tijden voor Nooni: binnenkort is ze ook te zien in de musical Annie. “Op woensdagavond heeft ze haar musicalopleiding bij Spotz-On en is ze ook meestal pas laat thuis. Toch stapt ze ’s morgens altijd met veel enthousiasme de trein op naar Brugge”, zegt mama Inge.

Nooni volgt daar sinds vorig schooljaar immers les aan de kunsthumaniora. Ze voelt er zich volgens Inge beter in haar vel. “Nooni is geboren voor het podium. Alleen is ze op dit moment volop aan het puberen en weet ze niet zo goed wat ze wil”, knipoogt Inge.

En dus houdt Nooni zelf nog alle opties open. “Een musicalcarrière zou leuk zijn”, droomt ze hardop. “Maar wie weet word ik wel psychologe, of ga ik bij de politie of zo.”

Twee volwaardige casts

Maar eerst is er dus Vrijdag. De musical gaat dit weekend in première in het Antwerpse Zuiderpershuis. Maar liefst 52 jongeren tussen 12 en 18 jaar, verdeeld over twee volwaardige casts die afwisselend telkens de klas van 26 leerlingen spelen, storten zich vol overgave in dit opmerkelijke avontuur.

Daarbij kunnen ze niet enkel achter de schermen rekenen op de nodige omkadering, ook op het podium krijgen ze – zelfs letterlijk in deze – les van een doorgewinterde professional: de Vlaamse zangeres, actrice en levende musicallegende Vera Mann zal als lerares Frances de jongeren in Vrijdag bijstaan met al haar ervaring, kennis en kunde.

“De samenwerking met Vera is bijzonder leerzaam: ze durft al eens van het script af te wijken. Maar de volledige cast is kortweg geweldig”, zegt Nooni. “In tegenstelling tot de eerdere musicals die ik gedaan heb, zitten er dit keer ook veel oudere kinderen bij maar de hele groep hangt goed aaneen. Iedereen hoort er evenveel bij.”

Ook mama Inge was tijdens de repetities onder de indruk. “De podiumaankleding is sober en er wordt ook amper gedanst in deze musical. Dat doet het verhaal echt voor zich spreken: Vrijdag is heftig in al zijn eenvoud”, zegt ze.

Voor Nooni zelf is het ondertussen al het zoveelste avontuur. “Elke musical voelt als een nieuw avontuur. Maar dit is wel het meest intense wat ik al gedaan heb. Ook het publiek zal na afloop effe moeten bekomen.”