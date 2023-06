Nooni Merchiers uit Vlissegem (De Haan) speelt mee in ‘Marie-Antoinette’ in het Kasteel van Wijnendale: “Ik heb een felle mond, net zoals ‘Charlotte’”

Ooit deed ze mee in ‘The Voice Kids’ en zong ze ‘Ik Hou Van Jou’, speciaal voor haar mama. Vanaf 5 september is Nooni Merchiers uit Vlissegem te zien in de musical ‘Marie-Antoinette’ rond het Kasteel van Wijnendale. Als het van Nooni (13) afhangt, is deze productie helemaal niet haar allerlaatste, want in de toekomst wil ze het liefst van al niets anders doen. Maar eerst telt natuurlijk nog de school!

“Er kwamen als baby nog maar enkele tonen uit m’n mond en ik zong al”, lacht Nooni. “Als kleuter was ik ook al enorm expressief en in schoolvoorstellingen stond ik eveneens graag vooraan. Ik was acht, zat in het tweede leerjaar, toen ik een jong vosje speelde in ‘Reinaert’. Dat was de start van m’n musicalcarrière. Sindsdien stond ik al regelmatig op de planken en speelde ik mee in producties van o.a. Deep Bridge. Vorig jaar in de eindejaarsperiode speelde ik in de Antwerpse Stadsschouwburg mee in ‘Charlie and the Chocolate Factory’. Dat was eveneens zo’n leuke productie.”

Nooni Merchiers tijdens een eerste algemene ‘lezing’. © PADI/Daniël

Nooni volgt al vijf jaar les aan het Conservatorium in Oostende. Ze speelt piano. Ze danst in Roeselare en hoopt in de toekomst deel uit te maken van Spotz-On. Ze schrijft zich vaak in voor nieuwe producties, met de goedkeuring van haar mama die ook streng toekijkt op haar studies. “Ik moet goede punten behalen en dus zet ik mij in. Wat ik vind van ‘Marie-Antoinette’? Als Charlotte moet ik veel tekst onthouden, maar dat is geen probleem. Lees ik iets één keer, dan zit het al in m’n geheugen. Dit is een rol die perfect op m’n lijf is geschreven. Ik heb in het dagelijkse leven een felle mond en ook als ‘Charlotte’ is dat zo. Nieuw is dat het een openluchtspektakel is. Zelf heb ik dat nog nooit meegemaakt. Ik moet nu nog even m’n draai vinden in dat verhaal, maar dat lukt wel.” (PADI)

De generale repetitie is voorzien op dinsdag 5 september. De dag erna is er een try-out, gevolgd door op donderdag 7 september de feestelijke opening en de eerste voorstelling. De laatste voorstelling is voorzien op zaterdag 7 of zondag 8 oktober, afhankelijk indien er één voorstelling wegens bijvoorbeeld het slechte weer verplaatst moest worden. Wil je vrijwilliger worden? Zit je met andere vragen? Check dan historalia.be/marie-antoinette