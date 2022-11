Nooni Merchiers (12) schittert straks als Oompa Loompa in musical: “Ik doe graag gekke dansjes”

Op 10 december gaat in de Antwerpse Stadsschouwburg de musical ‘Charlie and the Chocolate Factory’ in première en daarin zal ook de 12-jarige Nooni Merchiers uit Vlissegem te zien zijn. Dat ze naast de hoofdrol greep, vindt ze geen punt. “Oompa Loompa spelen is echt iets voor mij.”

Al in het tweede leerjaar zette Nooni, als jong vosje in ‘Reinaert’, haar eerste stapjes in de musicalwereld. “Mijn dochter was het jongste vosje op dat podium”, glundert mama Inge Merchiers. “De podiummicrobe heeft er bij Nooni altijd in gezeten, ze was als kleuter al enorm expressief. In schoolvoorstellingen stond ze liefst helemaal vooraan, waar ze opviel. Maar ook thuis hangt ze graag de clown uit. Als ze maar kan zingen en dansen…”

Teleurstelling

Nooni was ondertussen ook te zien in The Voice Kids, waar geen van de coaches echter voor haar draaide. “Dat was een teleurstelling, ja. Maar na zo’n tegenslag herpak ik mij snel. Ik weet wat ik waard ben, en het belangrijkste: ik heb plezier in alles wat ik doe.”

“Nooni gaat inderdaad heel volwassen om met tegenslagen”, beaamt mama Inge. “Ze gaat er zelfs beter mee om dan ik: bij mij blijft het altijd nog een paar dagen knagen als ze niet door een auditie geraakt is. Maar Nooni is op korte tijd enorm geëvolueerd: ze volgt ondertussen al vier jaar piano en notenleer aan het conservatorium, en vorig jaar kwam daar nog zangles bij door Emilie Pierre.”

“De Regi Academy staat ook nog op mijn bucketlist”

“Iemand zoals Emilie heb je nodig om het in de musicalwereld te maken. Zij gelooft echt in mij”, aldus Nooni, die ook twee jaar dansles volgde bij Dancelot in Brugge. Ondertussen maakte ze de overstap naar Fabric Magic voor een musicalopleiding. “Ik zou graag eens een hoofdrol te pakken krijgen in een grote productie”, droomt ze hardop. De rol van Oompa Loompa lijkt haar alvast op het lijf geschreven. “Da’s écht iets voor mij, want ik doe graag gekke dansjes. Ik kan me er helemaal in uitleven”, lacht ze. “Stany (Crets, de regisseur van de ‘Charlie and the Chocolate Factory’ musical, red.) noemt de Oompa Loompa’s trouwens altijd ‘genderneutrale mannekes’. Hij is heel grappig tijdens de repetities, de sfeer in de groep is geweldig. Precies één grote familie.”

Het boek van Roald Dahl heeft Nooni nog niet gelezen. “Maar ik heb natuurlijk wel de film bekeken, en ik vond hem heel erg grappig. Die verwende Veruca Salt, en dan dat ene meisje dat plots in een bosbes verandert… Maar The Sound Of Music zal toch altijd mijn nummer-één-musical blijven. Die film heb ik al ontelbare keren gezien.”

Drukke periode

Nooni heeft er tussen het drukke schoolleven door wel wat voor over om haar dromen waar te maken. “Ik houd mijn hart vast voor de periode die er aankomt: het is nú al druk met de repetities”, zegt mama Inge, die het ondertussen wel gewoon is om taxi te spelen voor haar dochter. “Soms is het puzzelen, maar als ik Nooni zie stralen op dat podium, weet ik onmiddellijk weer waarvoor ik het allemaal doe. Supertrots ben ik op mijn dochter”, klinkt het. En Nooni? Die denkt ondertussen al aan haar volgende uitdaging. “De Regi Academy staat ook nog op mijn bucketlist!”

Tickets & info: www.deepbridge.be