Phebe, Jasper, Pieter en Jan nemen afscheid van bar in CC De Schakel: “Weer genieten aan andere kant van de toog”

Jasper Coorevits (26), Pieter Duthoy (30), Phebe Lippens (29) en Jan Waelkens (30) nemen deze zomer afscheid van hun bar in De Schakel. Het cultuurcentrum en de oude bibliotheek ernaast worden namelijk een jaar lang verbouwd om in mei 2023 uit te pakken met nieuwe polyvalente zalen en een eigen cultuurcafé dat zijn deuren dagelijks zal openen. De vier vrienden eindigen hun verhaal in stijl met een eigen closing party op zaterdag 18 juni.

In 2018 werd er een concessie uitgeschreven om de bar in CC De Schakel drie jaar uit te baten, als tijdelijke oplossing tussen de verbouwingen en het vertrek van uitbaatster Katrien Longueville. Pieter zag deze kans wel zitten en ging op zoek naar vrienden om mee te stappen in het verhaal. “Het leek me fantastisch om samen een bar te runnen. Ik wist wie er horeca-ervaring had en stelde het idee op een leuke caféavond voor aan Jasper en Phebe.”

Zij waren meteen enthousiast, Jan daarentegen hield de boot eerst af. “Maar toen we hem een boekhoudkundige vraag stelden over ons project, geraakte ook hij overtuigd.” In april 2018, drie maanden voor het begin van de concessie, startten ze hun vennootschap op.

Enkele maanden later ging in september het cultureel seizoen van start, meteen de vuurdoop voor het jonge barteam. “Het is toch een aparte manier van werken”, zegt Phebe. “Er stroomt veel volk binnen op korte tijd en de bar is niet echt gemaakt om honderden mensen in een keer te bedienen. Maar na enkele weken hebben we onze draai gevonden. We namen elkaars gewoontes over en deelden de toog in twee delen in, zo moesten we niet constant heen en weer lopen. Nu is dat een automatisme, we hebben heel efficiënt leren werken.”

500 man in de bar

“In het begin was het inderdaad soms stressen”, vult benjamin van het gezelschap Jasper aan. “Ik ga nooit de eerste doortocht van ultraloper Karel Sabbe vergeten. Zijn voorstelling was uitverkocht, er zat 500 man in de schouwburg. Meestal komt de helft daarvan iets drinken. Maar nu zat de zaal vol vrienden van Sabbe, die zakten achteraf allemaal af naar de bar. Het was echt onvoorstelbaar, we hadden geen glazen meer en de frigo’s waren leeg.”

Soms werden de vier verrast door het einduur van een optreden. “Dat kon sterk verschillen met wat men op voorhand vertelde”, zegt Jan. “Als we plots applaus hoorden, moesten we ons reppen om de bestellingen op tijd klaar te zetten.” Zo stopte het concert van Zap Mama plots een uur eerder. “Onze afwas was nog niet klaar en het volk stroomde de bar opnieuw binnen”, vertelt Pieter. “Of die keer dat er een frigo uitviel, die hebben we toen snel volgepropt met ijsblokken”, lacht Phebe.

“De Zingende Sterren bleven het langst aan de toog plakken, dat waren fantastische avonden”

Vier cultuurseizoenen later hebben de barmannen en -vrouw niet alleen hun vriendschapsband versterkt, maar ook kennisgemaakt met heel wat bekende artiesten. Af en toe was er zelfs tijd om een kort stukje van de voorstelling mee te pikken. “Gers Pardoel vond ik geweldig”, zegt Jan. “Alle toeschouwers stonden rechtop te dansen en wij deden uiteraard mee, bovenaan achter het scherm waar de technici plaatsnemen.”

Na de verbouwingen kunnen de vier vrienden opnieuw zelf hun favoriete voorstellingen bijwonen, en achteraf aan de andere kant van de toog plaatsnemen. © LV

“Jens Dendoncker en Wouter Deprez speelden beide drie voorstellingen in een weekend. Zo konden we iedere dag op een ander moment even gaan kijken en hebben we bijna de volledige show gezien. Na een volledig weekend leer je de artiesten ook beter kennen, dat is enorm plezant.”

Acteur Koen De Graeve zijn passage zullen de vier ook niet snel vergeten. “Die was heel sympathiek”, vertelt Pieter. “Hij was grote fan van onze Sint-Bernardus van het vat en vroeg of hij een bierkaartje mee mocht nemen om zijn mancave in te kleden. We hebben hem dan met een ganse stapel naar huis gestuurd, hij was doodcontent.”

Onze Waregem Koerse

“In het begin voelde dat wel speciaal”, gaat Phebe verder. “Het was soms onwenning en we waren nerveus toen we grote namen moesten bedienen. Maar uiteindelijk werd dat heel snel normaal.” “Dat zijn ook maar gewone mensen he”, knipoogt Jasper.

Het meeste plezier hadden de vier met de Zingende Sterren.

“Die voorstellingen zijn onze Waregem Koerse; dan ontvangen we verschillende lagen van Waregem door elkaar en mensen die minder snel de weg naar het cultuurcentrum vinden. Er was ook meteen een klik met de acteurs. Die bleven zelfs het langst aan de toog plakken van alle aanwezigen, dat was heel plezant.”

Nu loopt het verhaal ten einde. Op zaterdag 18 juni neemt het barteam afscheid van hun klanten met een closing party. “Het is leuk dat we die kans krijgen van De Schakel”, zegt Pieter. “We hebben af en toe zelf iets mogen organiseren. Zoals de wedstrijden van de Rode Duivels op het voorbije EK. We hebben ook de recent ter zielen gegane Waregemse rockband KNEUS in onze bar laten optreden. Al was het wel een rustige akoestische set, gelukkig zat de drummer toen in Kroatië.”

Het viertal blijft wel actief. “Tijdens het vuurwerk op Waregem Koerse zullen we buiten een bar inrichten. En we willen zeker onze Sint-Bernarduskaarting blijven organiseren”, zegt Jan. “We gaan vooral weer genieten aan de andere kant van de toog. En morgen heffen we het glas met onze vrienden. Wijn en streekbieren kosten slechts drie euro, alles mag op voor we hier vertrekken”, besluit Phebe.