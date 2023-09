The Sensations brengen gloednieuwe travestieshow in Zwevezele: “Bij ons geen ordinair gedoe”

The Sensations staan bekend als entertainment door hun spectaculaire travestieshows. De groepsleden hebben alvast heel wat in hun mars. Hun gloednieuwe driedaagse show vindt plaats tijdens het weekend van 13 oktober in Zwevezele.

The Sensations ontstonden tien jaar geleden in Hertsberge, een deelgemeente van Oostkamp. Ze brachten smaakvolle travestieshows met heel wat variatie en de vragen naar optredens stroomden binnen. Hun toekomst zag er rooskleurig uit en wekelijks kon je The Sensations wel ergens aan het werk zien.

“Het grote succes van The Sensations is ontstaan in zaal Oostcampus in Oostkamp”, vertelt Wesley Bleyaert van The Sensations. “Sinds kort ben ik verhuisd naar het landelijke dorp Zwevezele. Een dorp dat echt leeft met een sterk verenigingsleven. Ik merk wel op dat de travestiewereld in Zwevezele totaal onbekend is. Daar willen wij, met The Sensations, verandering in brengen. We willen het negatieve rond travestie wegschuiven en brengen het mooie naar voor.”

Vrienden

The Sensations bestaan uit vier personen. Wesley Bleyaert (38) die traiteur is van beroep. Joachim Van Bost (34) die vertegenwoordiger is. Kappers Ashley Foxx (26) en Billy Jean (35) vullen de groep aan. Ashley Foxx is verkozen tot Miss travestie België 2023 en Billy Jean is Miss travestie Antwerpen. “Het mooie aan onze travestiegroep is dat wij vrienden zijn die samen graag optreden”, gaat Joachim verder. “We kiezen er bewust voor om een deftig optreden naar voor te brengen met een groot showgehalte. Het ordinaire is bij ons niet aan de orde. In België zijn wij de enige groep die een show brengt met zowel vrouwen als mannen. Dat is al uniek en daarnaast brengen we nummers naar voor die andere groepen nooit brengen.”

“Gelukkig verdwijnt het negatieve rond travestie stilaan”

De meningen rond travestie zijn nogal verdeeld. Vooroordelen zijn bij heel veel mensen niet weg te denken. The Sensations willen die slechte gevoelens de wereld uit helpen.

Mix

“Travestie wordt vaak raar aanzien, maar gelukkig maakt dit negatieve stilletjes aan plaats voor het positieve”, gaat Wesley verder. “Onlangs konden heel wat tv-liefhebbers kijken naar de travestieshow ‘Make Up Your Mind’ op VTM en dat werd positief onthaalt. De kijkcijfers lagen heel hoog en zo zie je dat het taboe doorbroken wordt. Onze shows doen het ook heel goed en mensen zien dit als een ontspannende avond, waarbij ze hun zorgen aan de kant schuiven. De show die wij brengen is dan ook uniek en vergt heel wat voorbereidend werk. Twee à drie keer per week repeteren wij. Onze kostuums worden allemaal door onszelf ontwerpen en zien er zo origineel uit. De liedjes die we brengen zijn herkenbaar maar toch origineel. Een mix met een zestal verschillende nummers door elkaar doet het steeds super goed. Een show organiseren is een compleet jaar werk. Jaarlijks brengen wij immers een nieuwe productie.”

Verrassend

De eerstkomende show, en dit voor het eerst in Zwevezele, vindt plaats op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 oktober in cc De Wissel langs de Tramstraat. “Het is voor het eerst dat wij drie dagen na elkaar optreden”, weet Wesley. “Het wordt opnieuw een mooie show voor jong en oud, waarbij er plaats is voor emoties en ambiance. Aanwezigen kunnen zich laten verrassen door glitter, glamour, mooi opgezette kapsels, mooie kostuums, pluimen, schitterende make-up en al het moois wat travesties in hun mars hebben. Tijdens de show in Zwevezele wordt er afscheid genomen van onze vast waarde Tiky Bayo. Onze twee koninginnen Ashley Foxx en Billy Jean treden op met hun boys, met twee gastartiesten en het spectaculaire dansballet. De show bestaat uit twee delen van telkens een 50 tal minuten. Voor de show kunnen aanwezigen proeven van wat lekkers en daarna volgt het optreden.”