Jordy Vannett (23) uit Maldegem wint allereerste Schlagerfestival Zomereditie-talentenjacht: “Ik ging eerst zelfs niet meedoen”

Donderdag 15 juni was muziekclub De Zwerver in Leffinge ‘the place to be’ voor de finale van de allereerste Schlagerfestival-talentenjacht. Vijf finalisten gaven er het beste van zichzelf, maar er kan maar één iemand winnen. Jordy Vannett uit Maldegem wist als jongste spruit de vakjury te overtuigen van zijn talent. Hij zal dus naast o.a. Christoff, De Romeo’s en Luc Steeno optreden voor een volle zaal tijdens het Schlagerfestival Zomereditie op 15 juli in de Proximus Pop-Up Arena.

Volgens juryleden Luc Koenen, Jo Vally, Johan Veugelers en Schepen Tom Dedecker is Jordy een terechte winnaar, al verliep het deliberatieproces moeizaam. “Er werd hevig gediscussieerd. Op een podium moet je het totaalpakket kunnen aanbieden aan je publiek. Daarom keek ik niet alleen naar zangtalent, maar ook naar présence, persoonlijkheid, look en feel, het volledige plaatje. Er sprongen een aantal mensen uit, maar uiteindelijk hebben we de voorzitter laten beslissen”, klinkt het bij Jo Vally.

Open blik

Ook Johan Veugelers nam zijn taak als jurylid zeer ernstig: “Het was een zware taak die op onze schouders rustte, want uiteindelijk is muziek toch heel persoonlijk. Het is zelfs moeilijk om daar een wedstrijd van te maken. We hebben met een open blik gekeken naar alle kandidaten. Het was heel close, want elke finalist had wel een sterkte. Wat ik Jordy nog kan meegeven als tip is om ultiem te genieten, want je staat niet elke dag op zo’n groot podium. De rest komt vanzelf wel goed.”

“Pas als het dak eraf gaat, is een feest voor mij geslaagd. Ik smijt mij 200%” – Jordy

Jordy heeft enorm veel zin in zijn optreden tussen de grote artiesten, maar het had niet veel gescheeld of er was geen sprake geweest van zijn deelname: “Ik treed al 8 jaar op, kleinschalig weliswaar, maar ik heb een goedgevulde agenda. Ik had mezelf voorgenomen om niet meer deel te nemen aan wedstrijden, maar deze kans kon ik echt niet laten liggen. Gelukkig maar! Ik had het mijn medekandidaten ook echt gegund, maar het is natuurlijk altijd leuker als je zelf wint. Ik zal mij in de komende weken voorbereiden door heel wat nieuwe muziek in te oefenen. Ik ga extreem in muziekkeuze: pas het dak eraf gaat, is het voor mijn part geslaagd. Ik smijt mij 200%!”

Nog één maand

Tijdens de finale kreeg Jordy iedereen van zijn stoel met de Dorothee Vegas & Like Maarten remix van de Vlaamse hit ‘Allemaal’ van Wim Soutaer. Of dat nummer ook de eindselectie zal halen en te horen zal zijn op 15 juli in Middelkerke, ligt nu in de handen van creative director Luc Koenen. Hij heeft het hele traject mee gevolgd en kijkt tevreden terug: “De preselectie is goed verlopen en we hebben duidelijk de juiste mensen eruit gekozen. Echt chapeau ook voor de prestaties van de andere deelnemers zonder ervaring.”

“De deliberatie was inderdaad niet gemakkelijk, maar de jury vormde een goede mix. Jo en Johan letten meer op de zang, ik meer op de présence en Schepen Dedecker stond voor de gewone ticketkoper van Het Schlagerfestival. Nu we onze winnaar kennen, kunnen we bespreken welk liedje hij zal brengen, en de kans bestaat erin dat we zelfs voor meerdere nummers gaan.”