Het ‘steentje’ van Brihang brengt 3.000 euro op voor De Warmste Week

Meer dan een maand geleden zwierde de Knokse rapper Brihang de befaamde betonblok uit de videoclip van zijn hit ‘Steentje’ op een veilingsite. De opbrengst gaat volledig naar De Warmste Week.

Het ‘steentje in zijn schoen’ uit de hit ‘Steentje’ was wellicht iets kleiner dan de betonblok die passeerde in de videoclip, en die ook regelmatig te zien was tijdens zijn optredens. Meer dan een maand geleden deed Boudy Verleye, zoals de rapper heet, een oproep op Instagram: of er niemand geïnteresseerd was in zijn betonblok? Een attente volger opperde dat het misschien een idee was om het stuk te veilen voor De Warmste Week binnenkort.

Van 100 tot 3.001 euro

Op 9 november zette hij het op de site tweedehands.be, met een openingsbod van 100 euro. Aan het einde van de dag stond de teller op 1.200. Tot voor kort stond het bod op 3.250 euro, maar wellicht heeft die bieder zijn bod ingetrokken. Bieden kon tot 15 december om 18 uur. De winnaar is een zekere ‘Donckels’, die op 11 november 3.001 euro heeft geboden, één euro meer dan de eerste ‘achtervolger’.

De koper moet zich alvast geen zorgen maken om het gevaarte van 150 kilo te vervoeren. Brihang kondigde aan het aan huis te leveren. Wellicht zal Brihang volgende week het bedrag overhandigen, tijdens zijn passage op ‘t Zand in Brugge, waar hij optreedt met ‘t Hof van Commerce en Het Zesde Metaal.